В Перми авторитетный уголовник жестоко расправился с другом из-за женщины

Фото предоставлено следователем.

Во время проверки показаний на месте участники следственного действия могли увидеть, что обвиняемый в убийстве, человек серьезный в уголовном мире. У 40–летнего Ивана пальцы обеих рук синие от наколок с изображением перстней. Это означает, что криминальное прошлое у Вани богатое. Ранее он отсидел за убийство и покушение на убийство. И сейчас обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Впрочем, для всех присутствующих на следственном эксперименте было очевидно, что втянула в убийство Ивана его бывшая жена - женщина «столкнула лбами» двух мужчин.

Иван и 44–летний Андрей познакомились в колонии в Пермском крае, когда отбывали срок. Иван в очередной раз сидел за покушение на убийство. Андрей за грабеж. Зэки стали корешами. И, как стало известно Ивану, переписывался и встречался на длительных свиданиях Андрей с его бывшей женой Валей. Настолько тесен мир уголовный! Андрей познакомился с женщиной в социальной сети, переписывался, а потом оформил официальный брак. И он понятия не имел, что его жена бывшая супруга друга. Сами Ваня и и Валентина не говорили Андрею об этом. Ивана на воле ждала другая женщина, жительница Чердыни.

Андрей освободился в 2017 году, стал жить с Валей в малосемейном общежитии по Клары Цеткин. Иван на свободу вышел позднее, сошелся с дамой из Чердыни. Две пары встретились и только тогда Андрей узнал, что его жена – бывшая его друга. Но это не помешало всем четверым общаться и дружить семьями. В последнее время в состоянии алкогольного опьянения Андрей стал превращаться в «домашнего боксера» - жене прилетало частенько. Валентина не придумала ничего лучшего, как жаловаться на мужа своему бывшему. Между друзьями зародилось непонимание, возникло опасное чувство ревности. Андрей был уверен, раз жена жалуется бывшему, значит с ним спит.

18 марта после очередной ссоры Валентина уехала к своей дочери в Соликамск (отец дочери – Иван). Андрей был уверен, что жена опять убежала к бывшему изменять. Мужчина позвонил Ивану, тот как раз приехал в Пермь из Чердыни, снимал квартиру, собирался в городе устраиваться на работу. Ревнивец спросил у кореша, не у него ли сейчас Валя. Иван отрицал, предложил приехать, проверить. Андрей приехал. Мужчины пили, потом поехали в общежитие к Андрею. Продолжили принимать горячительное. Андрей стал предъявлять Ивану, что его жена с ним ему изменяет, ударил друга пустой бутылкой по голове. Уголовник со стажем такое простить не мог, он сначала отрезвил неприятеля кулаками по лицу, а потом взял нож и нанес им 14 ударов. Андрей скончался на месте, а убийца ушел из общежития с ножом в руках, оружие выбросил по дороге. Три дня он прятался от полицейских на съемной квартире, а потом уехал в Чердынь, с его слов, проститься с сожительницей. Но оперативники понимали, что из Чердыни убийца кинулся бы в бега. Рецидивиста вовремя задержали.

Илья Ястребов, старший следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю:

«Уголовное дело расследуется по статье убийство. Наказание по части 1 статьи 105 УК РФ от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Обвиняемый, 1982 г.р., арестован. Ранее мужчина неоднократно судим за совершение особо тяжких преступлений. Он полностью признал свою вину».

Имена героев публикации изменены.

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