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ЗДОРОВЬЕ12 апреля 2023 11:00

Пермский врач рассказала, как правильно считать калории

В России началась Неделя подсчета калорий
Алена ОВЧИННИКОВА
Если при увеличении двигательной активности вы будете употреблять меньше калорий, то удастся достичь снижения веса.

Если при увеличении двигательной активности вы будете употреблять меньше калорий, то удастся достичь снижения веса.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Весна – время готовиться к пляжному сезону, приводить себя в хорошую физическую форму и скидывать набранные за зиму килограммы. Сделать это поможет не только спорт, но и правильное питание. Чтобы всегда быть энергичными, здоровыми и продуктивными, энергию, витамины и необходимые микроэлементы можно получать из правильно подобранных продуктов.

А чтобы понять, сколько и чего человек потребляет, нелишним будет считать калории. Как правильно это делать, рассказала врач по медицинской профилактике «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Пермского края Лариса Ростова.

- Когда мы считаем калории, а делать это проще и эффективнее через приложение в телефоне, мы сами видим, что и из чего мы получаем, видим чего перебор, а чего недостаток, - объясняет Лариса Ростова. - У нас перед глазами появляются зафиксированные факты, которые в долгосрочной перспективе играют важную роль.

Считать калорийность продуктов нужно для того, чтобы знать достаточно ли в вашем суточном рационе макронутриентов (белков, жиров, углеводов и клетчатки).

Белки – это аминокислоты, они необходимы для поддержания мышечной массы, они участвуют в восстановлении организма при травмах и заболеваниях. Недостаток белков в рационе сопровождается излишком углеводов и жиров, а это набор лишнего веса. Стремимся к балансу!

Жиры необходимы для выработки гормонов, участвуют в иммунной защите, один пример – наши легкие покрыты сурфактантом, который защищает легкие от воспаления и инфекционных агентов, он в свою очередь, образуется из жиров. Красота кожи, волос и всего тела зависит от качественных жиров. Орехи, авокадо и растительные масла – это полезные и качественные жиры. Маргарин, трансжиры в фаст фуде и кондитерской продукции – это ненужные жиры.

Важно как количество, так и качество получаемых жиров, но даже самые полезные жиры должны быть в меру, потому что они имеют высокую калорийность, и могут приводить к набору лишнего веса.

Углеводы – это энергия, это наша сила для движения, поэтому нужно есть хорошие углеводы, например, овощи, цельнозерновые крупы, фрукты, ягоды. Кондитерская продукция, сладкое, фаст фуд, мед, варенье – углеводы, которые тоже могут присутствовать в рационе, но в минимальном количестве, например, чай с шоколадом перед прогулкой или тренировкой, то есть перед активностью, а каша и цельнозерновые крупы, овощи пусть будут в каждом приеме пищи.

Учитывается и способ приготовления блюда, а также его консистенция, например, калорийность картофеля в виде пюре и цельного картофеля, запеченного с кожурой, будет разная. Желтый банан (слишком спелый) будет калорийнее, чем зеленый.

- Всегда стоит помнить о том, что нас окружает множество пустых калорий, то есть продукты, которые не несут пользы и чувства насыщения, а наоборот, усиливают голод, - объясняет врач. - Это сладкое и алкоголь. Переизбыток таких продуктов приводит к набору лишней массы тела и развитию заболеваний.

Но ключевая роль в подсчете калорий – это количество затрачиваемых калорий, поэтому нужно рассчитать свою физическую активность. Если при увеличении двигательной активности вы будете употреблять меньше калорий, то удастся достичь снижения веса.

А если много есть и много двигаться – это не значит стройнеть: в снижении веса важен дефицит калорий.

Самый лучший способ узнать состав своего тела и необходимое количество ккал в сутки – это биоимпедансометрия и общение с врачом-диетологом, который, в первую очередь, работает на ваше здоровье, а снижение веса станет приятным бонусом!

ВАЖНО

Усредненные показатели суточной калорийности: 1300-1500 для женщин, 2000-2500 для мужчин.

Белки считают 1-1,5 г на кг массы тела, при повышенных физических нагрузках 2 г. Жиры обязательно 1 г на кг массы тела, углеводы 3г на кг массы тела.

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