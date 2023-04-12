Гагаринские места в Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь тесно связана с двумя космонавтами – Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым, которые в марте 1965 года приземлились в Прикамье. Во время их полета произошло историческое событие - человек впервые вышел в открытый космос. Но приземление оказалось незапланированным, космический аппарат опустился в непроходимой тайге Усольского района. Чтобы спасти космонавтов, в лесу вырубили площадку для посадки вертолета, после чего Алексея Леонова и Павла Беляева на Ми-6 доставили в пермский аэропорт Большое Савино. Дорога, ведущая из аэропорта в город, позже была переименована в шоссе Космонавтов.

В марте 1968 года космонавты вновь побывали в Прикамье, но уже с официальным визитом, во время которого им вручили удостоверения Почетных граждан города Перми. О событиях полета и приземления Леонова и Беляева рассказывал фильм «Время первых», который снимали также в Пермском крае.

А вот Гагарин в Перми ни разу не был. Но это не означает того, что в городе нет мест, посвященных ему.

«Парящий Икар»

Строительство Дворца культуры имени Гагарина началось в 1965 году. Том самом, «космическом» для Перми. Отсюда и наименование Дворца, и его оформление. Пермский скульптор Рифкат Багаутдинов и архитектор Михаил Футлик предложили украсить фасада здания барельефом на космическую тему. И зимой 1975 года на фасаде появилась масштабная композиция, выполненная из хромоникелевой стали. Она состояла из двух декоративных горельефов «Космос» и «Парящий Икар». В образе Икара был воплощен Гагарин. Впоследствии эти горельефы были номинированы на Государственную премию СССР.

Мозаичное панно

В 1978 году к 60-летию ВЛКСМ на доме по Комсомольскому проспекту, 67, было создано мозаичное панно «Комсомол в решающие моменты истории». Художник Вадим Голубев изобразил на нем красноармейца, космонавта и солдата Великой отечественной. Их прообразами стали Павел Корчагин, Юрий Гагарин и Александр Матросов.

Бюст Юрия Гагарина

В 2014 году в честь 80-летнего юбилея первого космонавта в Перми появился сквер им. Юрия Гагарина. Одной из причин его названия стало то, что он расположен в конце бульвара Гагарина на пересечении его с улицей Старцева. Ранее это был неухоженный пустырь, который привели в порядок. А 2 октября в сквере установили бронзовый бюст Юрия Гагарина. Инициатива установить памятник принадлежала ветерану космодрома «Байконур», заместителю руководителя Пермской региональной организации ветеранов ракетных и космических войск Дмитрию Глотину.

Сам же бюст – типовой. Таких после 2011 года, объявленного в России днем космонавтики, появилось немало в разных городах страны.

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