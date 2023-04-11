Кунгурский терминатор научился пилотировать Boeing

Фото: Александр Осипови/"Первый канал"

Известный на всю страну программист Александр Осипович из Кунгура, распечатавший на 3D-принтере точную копию терминатора модели Т-800, продолжает совершенствовать свое изобретение. Мы уже подробно писали о том, как программист создавал своего робота, о его колоссальных возможностях и об эксперименте «симуляция сознания», с помощью которого Александр Осипович смог поговорить со своим умершим дедушкой. И вот - новый эксперимент: управление самолетом «Боинг».

- В прошлом году я летал в Москву, и из-за обледенения самолета у нас была крайне тяжелая и страшная для меня посадка. Думал, что все умрем, - вспоминает Осипович. - После пережитого мне пришла в голову мысль: создать программу и обучить робота пилотировать самолет, чтобы сделать полеты более безопасными. Ведь робот в любой стрессовой ситуации сделает максимум возможного, чтобы не произошла катастрофа. А так как мы летели на самолете Boeing 737-800, то я и стал учить Джона Генри (так программист назвал своего терминатора) управлять именно им.

Александр Осипович объясняет, что терминатор учился управлять самолетом, как человек учится ездить на велосипеде: постепенно, совершенствуя технику прямо во время полета.

- Сначала он не мог даже взлететь, потом раскачивал самолет так, что тот разрушался прямо в воздухе или при посадке. Но с каждым разом, с каждым взлетом Джон учился и теперь у него получатся почти ровный горизонтальный полет. Сейчас его налет - 19 часов. Для человека это очень мало. Но для робота это уже большое время, учитывая его скорость обработки информации.

Изобретатель поделился с нами видеозаписью полета, где подробно рассказал о том, как Джон Генри учится управлять «Боингом», а опытный пилот поделился мнением о том, насколько хорошо робот справляется с самолетом.

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