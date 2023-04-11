Встречаем Пасху. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Православные Перми готовятся встретить Пасху – свой главный праздник. Рассказываем, когда и как в Перми подготовиться к встрече праздника Пасхи в 2023 году, как будут проходить богослужения в храмах города.

Когда встречать в Перми Пасху 2023

В 2023 году Пасха придет в Пермь 16 апреля.

Что такое праздник Пасхи

Христианский праздник Пасхи — это торжественное воспоминание Воскресения Господа на третий день после его страданий и смерти. Сам момент Воскресения не описан в Евангелии, ведь никто не видел, как это произошло. Снятие со Креста и погребение Господа было совершено вечером в пятницу. Поскольку суббота была у иудеев днем покоя, женщины, сопровождавшие Господа и учеников из Галилеи, бывшие свидетелями Его страданий и смерти, пришли ко Гробу Господню только через день, на рассвете того дня, который мы теперь называем воскресным. Они несли благовония, которые по обычаю того времени возливали на тело умершего человека.

От христианского праздника Пасхи происходит и современное название дня недели — воскресенье. Каждое воскресенье недели на протяжении всего года христиане особенно отмечают молитвой и торжественной службой в храме. Воскресенье еще называют «малой Пасхой». Воскресенье называется воскресеньем в честь воскресшего в третий день после распятия Исуса Христа. Хотя Воскресение Господне христиане вспоминают еженедельно, но особенно торжественно отмечается это событие один раз в году — на праздник Пасхи.

Ежегодно Пасха наступает в разное время. Для расчета даты Пасхи нужно знать не только солнечный (равноденствие), но и лунный календари (полнолуние).

Общее правило для расчета даты Пасхи состоит в следующем: «Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия». Если в это воскресенье выпадает Пасха иудейская, то христиане переносят празднование на следующее воскресенье, поскольку седьмому правилу Святых Апостолов, запрещено христианам праздновать Пасху вместе с иудеями.

Сложность вычисления обусловлена смешением независимых астрономических циклов и ряда требований: обращение Земли вокруг солнца (дата весеннего равноденствия), обращение Луны вокруг Земли (полнолуние), установленный день празднования – воскресенье.

Как подготовиться к встрече Пасхи 2023

Пасхе предшествует Великий пост, продолжающийся семь недель перед праздником и состоящий из двух постов: из святой Четыредесятницы (40-дневный пост) и Страстной седмицы.

В последние дни перед Пасхой можно постараться ограничить себя в приеме пищи, посетить богослужения в храмах Перми.

Страстная седмица (Страстная неделя, Великая седмица) – предшествующая Пасхе неделя, во время которой вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. Все дни Страстной седмицы носят название «Великих».

Великий понедельник. В этот день вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа, а также евангельское повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, символизирующей душу, не приносящую духовных плодов — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Великий вторник. Воспоминается обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также притчи, произнесённые им в Иерусалимском храме: о дани кесарю и о воскресении мертвых, а также о Страшном суде и кончине мира, о десяти девах и талантах.

Великая среда. Христиане со скорбью вспоминают решение Иуды Искариота о предательстве своего Учителя за 30 серебряников. Воспоминается и грешница, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила его таким образом к погребению.

Великий четверг. Воспоминается четыре события: Тайная вечеря, омовение Христом ног ученикам, молитва Христа в Гефсиманском саду, предательство Иуды.

Великая пятница (Страстная пятница). Воспоминание о суде, распятии и крестной смерти Спасителя. В Великую пятницу принято не вкушать никакой пищи до окончания богослужебного чина погребения Плащаницы Иисуса Христа.

Великая суббота. Воспоминание о погребении Иисуса Христа, пребывании его тела во Гробе, сошествии его душою во ад и возвещении пребывавшим там победы над смертью. Проводится освящение пасхальной еды. В субботу в Иерусалиме сходит благодатный огонь.

Пасха - это праздник победы над смертью. Воскресение Христово (Пасха) - самый главный христианский праздник, установленный в воспоминание Воскресения Исуса Христа из мертвых. От даты Пасхи зависит и Устав церковной службы, и окончание самого длинного и строгого Великого поста (разговенье), многих других православных праздников. Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом и куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном.

Богослужения Страстной седмицы в Перми

Храмы Перми всю неделю перед Пасхой 2023 будут проводить богослужения.

Великий понедельник: Вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров (07:45); Утреня – первый час (16:45).

Великий вторник: Вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров (07:45); Утреня – первый час (16:45).

Великая среда: Литургия Преждеосвященных Даров (07:45); Утреня – первый час, общая исповедь (16:45).

Великий четверг (Великий Четверток) – воспоминание Тайной Вечери: Ранняя Божественная литургия (07:00); Поздняя Божественная литургия (09:00); Утреня с чтением 12 Евангелий (17:00).

Великая пятница (Великий Пяток) – Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа: Царские часы (08:00); Вечерня с выносом Плащаницы (14:00); Утреня с чином Погребения – первый час (17:00).

Великая суббота: Вечерня, Божественная литургия (08:00); Освящение куличей, яиц и пасхальной снеди (до 20:00).

Светлое Христово Воскресение, Пасха: Крестный ход, Пасхальная заутреня, Ранняя Божественная литургия (00:00); Исповедь, поздняя Божественная литургия (09:00); Великая Пасхальная вечерня (17:00).

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