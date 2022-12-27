Как правильно выбрать новогоднюю елку 2022-2023 в Перми: внешний вид и способы установки

Новогодняя елка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До наступления Нового 2023 года осталось всего несколько дней. Многие из жителей Перми спешат найти и купить главное праздничное украшение – новогоднюю елку 2022-2023.

Живая или искусственная новогодняя елка?

Для начала нужно определиться в пользу какой елки необходимо сделать выбор: живой или искусственной.

Главное преимущество новогодней натуральной (живой) елки 2022-2023 – это хвойный аромат, который сам по себе уже создает атмосферу праздника.

Традиционным украшением праздника считается обыкновенная ель, но в зависимости от вкуса также можно приобрести сосну или пихту.

Следует учитывать особенность живой елки: она прослужит относительно не долго - при должном уходе максимум 2-3 недели, после этого иголочки живого дерева начнут осыпаться.

Искусственная новогодняя елка 2022-2023 – долгосрочное вложение, при должном хранении и обращении она будет радовать несколько зимних сезонов и новогодних праздников. В отличие от живой, может стоять долгое время, сами собой отпадут проблемы о ежегодном приобретении этого праздничного крашения.

Качественная искусственная елка смотрится как настоящая, живая. Является идеальной альтернативой живым елкам, не осыпается и служит много лет.

Главный недостаток – отсутствие живого аромата.

Как правильно установить живую новогоднюю елку

Прежде чем ставить живую новогоднюю елку 2022-2023 елку в квартире и начинать ее украшать, следует подержать ее в подъезде во избежание сильного перепада температур, а затем в ванной, чтобы «очистить» от различных насекомых. Не стоит ставить елку вблизи отопительных приборов, чтобы не пересушить дерево.

Чтобы живая елка радовала вас как можно дольше, ее следует поставить в ведро с водой, в которое можно добавить ложку желатина и половину чайной ложки лимонной кислоты, либо таблетку аспирина.

Рекомендуем покупать живые елки на елочных базарах, в лесничествах, супермаркетах, и специализированных торговых точках, для минимизации рисков приобретения некачественного товара.

Как правильно выбрать новогоднюю елку

При выборе натуральной (живой) новогодней елки 2022-2023 следует обратить внимание на то, чтобы на стволе не было плесени и пятен, а иголочки должны иметь глубокий зеленый цвет. Также рекомендуем провести рукой по веточкам, и слегка погнуть их: на пальцах не должно оставаться иголок.

При выборе искусственной новогодней елки 2022-2023 следует учитывать, что вы ее берете не на один год. Одно из главных достоинств искусственной ели – ее долговечность. При выборе такой елки следует слегка погнуть ее веточки, и провести рукой против роста иголочек: если на руках остаются иголки, такое дерево приобретать не стоит. От качественного искусственного новогоднего дерева не должен исходить какой-либо запах.

На упаковке, этикетке искусственной елки должна быть указана дата изготовления товара, информация об изготовителе с контактными данными, куда вы можете обратиться при наличии претензий.

Информация на этикетке должна быть представлена на русском языке. Также от продавца вы вправе запросить документы, подтверждающие качество используемых материалов, из которых изготовлена елка (сертификат соответствия).

Искусственная елка, как ни живая елка, является товаром. В случае если вам был продан товар ненадлежащего качества, вы вправе обратиться к продавцу в порядке ст. 18 Закона о защите прав потребителей.

С наступающим Новым 2023 годом!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Живая новогодняя елка в Перми 2022: где купить и цены в лесничествах

Рассказываем о ценах 2022 года на живые новогодние елки в Перми и в каких лесничествах можно купить домой хвойные породы деревьев (Подробнее…)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru