Гавр сделал рекламу велосипеду «Кама»

Гавриил Гордеев на складном "велике". Фото: страница ВКонтакте медиаменеджера.

- Привет, Пермь! – фото с такой короткой припиской выложил на своей странице в соцсети российский медиаменеджер, бывший резидент «Comedy Club» Гавр. На фотографии Гавриил Гордеев восседает на небольшом красном велосипеде, на раме которого красуется надпись «Кама».

Ниже на брызговике велосипедной цепи нанесены цифры 300. Между прочим, этот юбилейный логотип разрабатывали под руководством медиаменеджера.

Новая версия "Камы" - найди отличия. Фото: страница ВКонтакте медиаменеджера.

Зря сомневались!

Пост Гавра в соцсети - как ответ всем сомневающимся. Многие ведь не верили, что в Перми снова начнут выпускать мега популярный в свое время складной велосипед.

Впрочем, и сейчас восторженно-ностальгические комментарии под снимком чередуются со скептическими отзывами.

- Советская «Кама» - лучший велик моей юности! – признается один из комментаторов. - Неубиваемый, компактный, можно было хранить на маленькой лоджии. На нем даже с самодельного трамплина прыгали в песок – себе разбивали носы, а велосипеду ничегошеньки!

- Но с виду это совсем даже не «Кама»! - сомневаются оппоненты. - Может, только название и осталось?

Отреставрированная "Кама" на фоне Камы. Фото: Николай Мазуренков.

Улучшенная версия

Алексей Бояршинов, руководитель пермского предприятия «Форвард», где собираются серийно выпускать новую-старую «Каму», объяснил причину отличий. По его словам, обновленная версия легендарного велосипеда будет улучшена, ведь время не стоит на месте.

Конструкция рамы, действительно, изменилась, что видно и на фотографии Гавра. В свое время ее сварные соединения были слабым местом - они нередко не выдерживали нагрузки взрослого габаритного седока и лопались.

- Теперь у «Камы» будет новый механизм складывания, более прочная и широкая рама с дополнительной распоркой внизу, - обещают производители.

Еще вместо котофотов-светоотражателей, которыми так любили украшать подростки свои «велики», появятся современные LED-фары. Тоже, в общем, неплохо.

Зато на фото видно, что на своем месте останутся брызгозащитные крылья, задний багажник с пружинным прижимом, на котором можно было с ветерком прокатить спутницу или привезти мешок картошки с дачи.

Руль и трубу сиденья по-прежнему можно будет выдвигать и вдвигать как понравится - регулировать под рост седока.

Сохранится даже металлический звонок на руле, которым так весело было трезвонить. Ну и, конечно же, на привычном месте спереди на раме будет красоваться «камовская» эмблема с оленем, скачущим на фоне гор.

"Каму" рекламировали в советских газетах и журналах. Фото: Государственный архив Пермского края.

Байк станет бюджетным

Велосипед будет все-таки пермским, а вовсе не китайским с «просто приклеенной надписью», как опасались скептики.

- Стальную раму и алюминиевые обода колес мы будем производить в Перми, - обещают в компании «Форвард». - Но некоторые комплектующие будут импортными.

Были и другие опасения, мол, «Камы» выпустят к юбилею лишь небольшой партией и будут дарить приезжающим гостям.

Но пермские производители объясняют: выпуск серии с юбилейными логотипами тоже предполагается. Но вообще-то они ориентируются на выпуск до 3 тысяч велосипедов в год. И, по их словам, уже поступают заказы из других городов – продавцов привлекает соотношение «цена-качество».

Действительно, если в советские времена «Кама» стоила на треть дороже взрослого велосипеда «Урал», то теперь цену обещают сделать бюджетной – в районе 11 тысяч рублей.

"Кама" была велосипедом для всей семьи. Фото: соцсети.

КСТАТИ

Исчезла вместе с СССР

Первую складную «Каму» на Пермском велосипедном заводе выпустили в начале 1970-х. Велосипед быстро сделался заветной мечтой любого советского школьника.

«Каму» поставляли не только по магазинам всей страны, но и на экспорт - в Польшу и Китай.

Стоила «Кама» во всех магазинах 98 рублей. При средней зарплате молодого специалиста в 120 рублей – почти месячный оклад.

«Каму» рекламировали в советских газетах и журналах, хотя в рекламе велосипед не нуждался. Первое время даже в Перми приобрести «Каму» можно было, лишь отстояв очередь по записи.

«Кама» исчезла вместе с Советским Союзом - ее выпуск прекратился в 1991 году.

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