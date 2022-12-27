Веб редактора «Комсомольской правды» в Перми наградили медалью «За пропаганду спасательного дела»

Момент награждения веб редактора «Комсомольской правды» в Перми Бориса Меркушева. Фото: Ирина Аверкина.

27 декабря в России отмечают День спасателя. В этот праздник в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю состоялось на торжественное мероприятие, где чествовали людей, ежедневно спасающих человеческие жизни.

Отметили в МЧС и журналистов, которые пишут истории спасения людей и помогают освещать профилактические, культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводимые МЧС.

В списках награжденных корреспондентов оказался веб-редактор «Комсомольской правды» в Перми Борис Меркушев. Его наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела».

- Для меня большая честь оказаться среди таких достойных людей, которые ежедневно спасают человеческие жизни, и вдвойне почетно быть награжденным медалью за пропаганду деятельности МЧС, - признался Борис Меркушев, после того, как на груди у него заблестела заслуженная награда. - Мне одновременно неловко и очень приятно. Хочу поздравить всех сотрудников МЧС с их профессиональным праздником, поблагодарить их за смелость, мужество и за несчетное количество спасенных жизней. С праздником!

Отметило руководство Главного управления МЧС России по Пермскому краю работу и еще одного журналиста пермской «Комсомолки». Благодарственное письмо за подписью начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю полковника внутренней службы Александра Валерьевича Урусова вручили программному директору радио Пермского филиала АО ИД «Комсомольская правда» Ирине Аверкиной.

- Выражаем Вам свою признательность за активное участие в пропаганде мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также освещение деятельности МЧС, - говорится в благодарственном письме.

- Очень приятно, когда твою работу так высоко ценят, - поделилась Ирина Аверкина.

Редакция «Комсомольской правды» в Перми от всей души поздравляет своих коллег с заслуженной наградой и желает им дальнейших творческих успехов!

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