Повышение тарифов на тепловую энергию 1 декабря 2022 в Перми: величина тарифов и период действия

Тариф на тепловую энергию. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В «КП-Пермь» обратились жители города с вопросом о величине тарифов на тепловую энергию, которые начали действовать с 1 декабря 2022 года, а также в какой период они будут действовать и где найти официальную информацию.

По информации Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края новые тарифы на тепловую энергию начали действовать с 1 декабря 2022 года согласно утвержденного постановления от 20 ноября 2022 года № 200-т «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании города Перми Пермского края на 2023 год».

Тарифы на тепловую энергию 1 декабря 2022 в Перми

С 1 декабря 2022 года в Перми действуют следующие тарифы на тепловую энергию:

- Филиал Пермский ПАО «Т Плюс» (город Пермь, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14) тариф на тепловую энергию составляет 2 127,14 рублей за 1 Гкал;

- Филиал ПАО «Т Плюс» (ВК Кислотные дачи, ВК Новые Ляды, ВК Левшино, ВК ПДК, ВК Заозерье, ВК Каменского, ВК Запруд, ВК Банная гора, ВК Окуловский, ВК Подснежник, ВК ДИПИ, ВК Пышминская, ВК Брикетная, ВК Кавказская) тариф на тепловую энергию составляет 2 127,14 рублей за 1 Гкал;

- Филиал ПАО «Т Плюс» (город Пермь) тариф на тепловую энергию составляет 1 772,71 рублей за 1 Гкал;

- Филиал ПАО «Т Плюс» (город Пермь, зона теплоснабжения ПТЭЦ-14) тариф на тепловую энергию составляет 2 126,69 рублей за 1 Гкал;

- Филиал ПАО «Т Плюс» (город Пермь, зона теплоснабжения ПТЭЦ-9) тариф на тепловую энергию составляет 1 634,67 рублей за 1 Гкал.

Период действия тарифов на тепловую энергию 1 декабря 2022 в Перми

Тарифы на все коммунальные услуги в Перми подлежат следующей индексации с 1 июля 2024 года.

Ознакомиться с полными текстами постановлений Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края можно в «Электронном бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края».

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