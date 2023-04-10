В Прикамье четверо рыбаков провалились под лед и погибли

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В минувшие выходные рыбалка на непрочном льду унесла жизни четверых рыбаков. Еще один рыболов с переохлаждением попал в больницу.

В субботу трагедия произошла возле поселка Сылва, в воскресенье – в районе деревни Жабреи.

- 7 апреля 79-летний рыбак с приятелем отправился порыбачить на реке Сылве, но оба провалились под лед, - рассказали в СУ СКО по Пермскому краю. – На помощь им бросились другие рыбаки, им удалось вытащить обоих, но один, к сожалению, был без признаков жизни. Другого в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

Через день на этой же реке произошла подобная трагедия.

- 8 апреля под лед ушли трое рыбаков, - рассказали следователи. – Спасти их не удалось. Прибывшие не место происшествия спасатели извлекли из воды тела 60-летнего и 61-летнего рыболовов. Тело еще одного погибшего пока найти не удалось.

Следователи осмотрели места ЧП, опросили очевидцев, назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверок они примут процессуальное решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

В следственном управлении напоминают:

- В связи с потеплением лед деформируется, становится более тонким. Если лед начал трещать, а также при угрозе его отрыва от берега немедленно покиньте место рыбалки.

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