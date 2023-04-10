В Пермский край пришли северные олени

Фото: скриншот видео.

Работники Вишерского заповедника сняли завораживающее видео: по склону горы неторопливо движется небольшой стадо северных оленей

Это большая удача: эти животные мигрируют на сотни километров. Они, например, могут добрести до Печоры на севере. Бродят по Республике Коми. Могут зайти в Свердловскую область.

Ну, а прикамский заповедник – самая южная точка, куда они заглядывают. И вообще в мире более южных ареалов обитания этого грациозного обитателя тундры и заснеженных предгорий не встречается.

Ученые отмечают, что олени, которые появляются в Вишерском заповеднике - особенные. Они относятся к европейскому подвиду диких оленей, но в них также течет кровь домашних животных, которых на севере Пермского края еще в 1980-е годы пасли немногочисленные представители народа манси из рода Бахтияровых.

Так что совсем не случайно авторы видео использовали для музыкального сопровождения мансийскую мелодию из композиции «Тухлан сыры» этно-музыкального проекта «Седой Урал».

К сожалению, оленеводство в Пермском крае прекратилось в 1990-е годы, в заповеднике сохранились лишь стойбища оленеводов. О них сейчас рассказывает туристам старейший представитель пермских манси Алексей Бахтияров, который в последнее годы работал в заповеднике лаборантом.

В стаде, которое попало на видео, можно насчитать несколько десятков особей. Самок от самцов можно отличить по рогам: оленихи не сбрасывают их осенью, как самцы-олени, а делают это только весной. Нередко за зиму в Вишерский заповедник заходят до 200 оленей. Привлекают их сюда заросли лишайника-ягеля, который они добывают из-под снега.

Разумеется, охотиться на этих красавцев строго-настрого запрещено – дикие северные олени занесены в Красную книгу России.