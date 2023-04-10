Синоптики рассказали, какой в Прикамье будет погода на этой неделе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Март побаловал нас ранним теплом, а ждать ли потепления в апреле?

Об этом ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) поинтересовались у руководителя Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павла Смирнова.

- К сожалению, уже с середины прошлой недели ветер поменял направление на северное, и пока изменений циркуляции не предвидится, - рассказал Павел Смирнов. - На этой неделе, к сожалению, 2-3 дня будут достаточно некомфортными по ощущениям. В понедельник в течение дня будет поступать очень холодный воздух, поэтому столбик термометра в Перми не поднимется выше +5…+7 градусов.

Как отметил синоптик, далее до середины недели мы будем наблюдать тренд на потепление, и в среду вполне можно ожидать повышения температуры воздуха за окном до +8…+10 градусов.

- Четверг будет переходным днем, возможно, пройдет слабый дождь, - прогнозирует Павел Смирнов. - И после этого будет достаточно серьезное арктическое вторжение: погода в пятницу и субботу может быть откровенно неприятной. По ночам термометр будет опускаться до -5…-7 градусов, а днем воздух будет прогреваться не выше +3…+5 градусов. Дни обещают быть солнечными, но дискомфорта добавит довольно ощутимый северный и северо-восточный ветер.

При этом метеорологи не ожидают сильных дождей, которые смыли бы с улиц скопившуюся за зиму пыль.

- Рассчитывать на то, что весна и дальше будет бежать впереди графика и, значит, наступит ранее лето, пока не приходится, - говорит Павел Смирнов. - Погода возвращается в «календарное русло». В ближайшие 7-10 дней вероятность того, что ветер переменится и к нам вновь с юга поступит аномальное тепло, пока не просматривается.