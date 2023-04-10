Правила для водителей самокатов в Приволжье стали жестче

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В приволжских регионах на две недели раньше сошел снег, и кикшеринговые компании уже в конце марта вывели на улицы первые электросамокаты. И сразу же в сводках происшествий появились первые сведения об авариях с их участием.

Потому что удобно! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так, в Казани водитель «Киа Рио» сбил 28-летнюю женщину, которая ехала на электросамокате по пешеходному переходу. К счастью, она сильно не пострадала – ей обработали ссадины в больнице и отпустили домой.

3 апреля в Нижнем Новгороде произошли сразу две аварии. Днем автомобиль сбил 23-летнюю девушку, которая также не спешилась на пешеходном переходе. Ее пришлось госпитализировать. Вечером под колеса внедорожника попал 30-летний нижегородец, он тоже пересекал дорогу на своем самокате. И также угодил на больничную койку.

Электросамокатам никакие пробки не страшны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этот раз пострадавшие в этих ДТП не смогут рассчитывать на какую-либо компенсацию от водителей. Если раньше электросамокатчиков приравнивали к пешеходам, то сейчас самокаты с моторчиком признали транспортным средством, добавив отдельный раздел в правилах дорожного движения, касающийся СИМ - средств индивидуальной мобильности. И отныне, согласно этим правилам, пересекая дорогу, нужно обязательно сойти с электросамоката и идти пешком.

А я никогда правила не нарушаю! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кикшерингкомпании наращивают «флот»

Узаконили электросамокаты в ПДД не случайно. В прошлом сезоне в ДТП с участием самокатов погибли 19 человек, 870 получили ранения. Аварии были самые разные: с самокатов падали и насмерть разбивались малыши. Лихие самокатчики сбивали с ног детей и взрослых, гибли под колесами автомобилей, врезались в бетонные ограждения и стены домов.

Дорогу нужно пересекать, обязательно спешившись! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Замкнула пятерку антилидеров по количеству ДТП с участием средств индивидуальной мобильности Нижегородская область, ее опередили лишь Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тюменская область.

В этом году на улицах приволжских городов электросамокатов станет еще больше – мобильный транспорт, которому не страшны дорожные пробки, полюбился горожанам, и кикшеринговые компании решили пойти им навстречу.

Если есть велосипедная дорожка - обязательно едем по ней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Например, в Казани операторы Whoosh планируют увеличить число самокатов на 40 процентов - до 2,8 тысячи, а также организовать в городе более 2 тысяч новых парковок.

В Перми эта же компания собирается нарастить свой «флот» в полтора раза, до 3 тысяч штук, а Urent – вдвое, до 2 тысяч самокатов.

Ни капли алкоголя

- Теперь запрещено, например, на самокатах пересекать дорогу, не спешившись, и это объяснимо, - говорит начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД управления МВД России по Перми Владимир Яцук. - Только представьте себя на месте водителя: вы подъезжаете к перекрестку, пешеходов рядом не видно, и вдруг откуда ни возьмись на дорогу выскакивает лихач на электросамокате. Или вообразите такую ситуацию: где-то есть выделенная велодорожка. Теперь электросамокатчики обязаны передвигаться только по ней, а не лавировать среди пешеходов на тротуаре, рискуя сбить кого-то с ног.

Девушки тоже ездят правильно, но согласились показать типичные нарушения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также правилами допускается лишь в отдельных случаях выезжать на электросамокате на правую обочину автодороги – тогда, когда на этой улице нет ни тротуаров, ни велодорожек. И только на самокате, который оборудован фарой, звуковым сигналом, тормозами и светоотражателями.

При этом запрещено выезжать на скоростную автотрассу с разрешенной скоростью движения свыше 60 километров в час. И самокаты в любом случае должны ехать по ней не быстрее 25 километров в час.

Нельзя ездить вдвоем на самокате, не предназначенном для этого. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ездить по двое на мобильных средствах также запрещено, разве что их конструкция изначально рассчитана на двоих. Этот запрет также выстрадан печальной статистикой: покатушки родителей с детьми в качестве пассажиров нередко заканчивались плохо.

И, разумеется, нельзя вставать на электросамокат в состоянии опьянения.

Заперещено ехать по тротуару, если рядом есть велодорожка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В дополнение к новым правилам движения в регионах вводят свои ограничения. Например, в столице Татарстана в 60 зонах ограничили скорость передвижения на электросамокатах до 15 километров в час, а в 9 и вовсе запретили езду на них. Подобные запреты для наиболее людных мест устанавливают и в других городах Приволжья. В Нижнем Новгороде, например, самокатчикам придется спешиться на территории Нижегородского кремля, в Перми – на набережной Камы.

Пример двойного нарушения - не спешились на переходе и едем вдовоем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Номера самокатам не полагаются

Правила - дело хорошее, но кто будет следить за тем, как они исполняются?

Кикшеринговые компании вносят по договоренности с администрациями городов в программное обеспечение самокатов местные ограничения. Например, самокат сам сбросит скорость там, где нужно, или вовсе откажется ехать дальше там, где движение на нем запрещено. Но операторам не удастся отследить многие другие нарушения.

С улиц приволжских городов исчезают автоинспекторы с жезлами, их заменяют видеокамеры. По правилам теперь вроде бы можно оштрафовать водителя электросамоката старше 16 лет за нарушения. Но как их зафиксировать, если на самокатах нет номеров?

Представители компаний по прокату предполагают, что в этом случае может помочь просветительская работа. Мол, если людям объяснять, что правила написаны для их же блага, они будут относиться к ним более трепетно. В компании Urent, например, обещают, что в этом году на улицы Казани выйдут от 10 до 15 консультантов, которые будут разъяснять нюансы ПДД, касающиеся средств индивидуальной мобильности.

А вообще-то электросамокат это здорово! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ДЕНЕЖКИ

Нарушать себе дороже

По новым правилам, водителя электросамоката старше 16 лет могут оштрафовать.

За что могут выписать штраф в размере 800 рублей:

- пересечение пешеходного перехода, стоя на самокате;

- превышение скорости, движение в запретной зоне;

- перевозка пассажира или негабаритного багажа;

- езда вне велодорожки в случае ее наличия;

- передвижение по обочине дороги, если на улице есть тротуар.

Оштрафовать на 1000 рублей могут за выезд на середину дороги во время движения по ней.

Штраф от 1000 до 1500 рублей полагается за «пьяную» езду.

Самокаты завоевывают популярность, но пользоваться ими нужно правильно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КСТАТИ

Возраст не помеха

Новые правила не помешают детям кататься на электросамокатах. Но в ПДД вводятся жесткие возрастные ограничения.

Дети до 7 лет могут прокатиться на самокате, но ни в коем случае не на велодорожке, а тем более не на дороге – только по тротуару или во дворе. И исключительно в присутствии родителей.

Школьники от 7 до 14 лет могут ездить на электросамокатах и без родителей, но только по тротуарам или велодорожкам.

БДИ!

О чем говорит статистика?

Какие происшествия с участием электросамокатчиков случаются чаще всего? Статистику проанализировали в научном центре безопасности дорожного движения МВД России:

Наезды на пешеходов – 74%

Столкновение с автомобилями или препятствиями – 17,5%

Прочие виды аварий – 8,5%

Места ДТП:

Почти половина ЧП с электросамокатами случаются на перекрестках и в местах выезда на дорогу из дворов и других прилегающих территорий.

Более четверти - происходят на пешеходных переходах.

Около 4% происшествий случаются на тротуарах и дорожках для пешеходов.