Из украинского плена домой вернулся 22-летний пермяк

Снимок на память. Фото: подразделение ДПВП.

Три месяца назад в украинский плен попал наш земляк – 22-летний Даниил Калугин.

И вот – радостное известие: пермский воин вернулся домой.

Несмотря на последствия тяжелого ранения, Даниил пришел в родную школу №136 имени Я. А. Вагина и встретился с курсантами подразделения допрофессиональной полицейской подготовки.

Слезы радости. Снимок на память. Фото: подразделение ДПВП.

- Были слёзы радости, объятия и чувство безграничной гордости! – рассказали в школе. - В сентябре Данил, спасая жизни своих товарищей, был тяжело ранен и попал в плен. Три страшных месяца шла борьба за возвращение Даниила на Родину. Материнская любовь и отцовская вера свернули горы. Сын дома! Но впереди ещё сложная операция и период реабилитации.

Даниил Калугин был гордостью подразделения. Как лучшего курсанта ДПВП его наградили Премией имени полковника милиции Я.А.Вагина. Был командиром взвода, старшиной школы, участником взвода Почётного караула и Знамённой группы.

Три года назад Даниил после школы посвятил себя службе в вооружённых силах РФ.

В школе гордятся своим выпускником. Фото: подразделение ДПВП.

- Мы гордимся, что Даниил Калугин - выпускник нашего подразделения! – говорят курсанты. – Мы желаем ему скорейшего выздоровления и всегда ждем в стенах родной школы.