В Пермь приехал кролик-гигант Лев Валентинович

Лев Валентинович приехал к нам из Барнаула. Фото: кадр видео Пермского зоопарка.

В Пермский зоопарк приехал новый обитатель, знакомьтесь – Лев Валентинович. Кролика-гиганта редкой породы Ризен привезли в преддверии Нового года из Барнаула.

Этот ушастый здоровяк представитель самой крупной породы кроликов в мире. У Льва Валентиновича огромные уши, мощные лапы и плотная серая шубка. По сравнению с обычными кроликами он выглядит просто огромным.

Ризен способны достигать 14 кг в весе. Первое упоминание о возникновении породы прослеживается с начала 16 века в Бельгии.

- Наш Лев Валентинович пока находится на карантине, - рассказала куратор коллекции зоопарка Анна Аликина. - Ему 7 месяцев, но он уже достиг внушительных размеров - весит около 8 кг. При этом его высота в холке - 30 см, а длина около 70 см.

Кто дал ему такое серьезное имя?

- Он к нам уже с ним приехал, когда его передавали, так и сказали: «Приехал к вам Лев Валентинович».

Пока новый обитатель зоопарка адаптируется к новому месту жительства, привыкает к сотрудникам, которые за ним ухаживают, и проходит необходимые ветеринарные процедуры.

Зоологи говорят, что кролики этой породы сложно привыкают к климату России, не переносят сильные морозы. Пока Льву Валентиновичу в Пермском зоопарке будет предоставлен вольер в крытом павильоне «Экзотические животные».

Посетители смогут познакомиться со кроликом-гигантом в новогодние каникулы.

КСТАТИ

Время работы зоопарка и акватеррариума в праздничные и выходные дни:

31 декабря и 1 января - выходные.

Со 2 января:

Зоопарк: пн.-пт. 09:00-17:00, касса до 16:00;

Акватеррариум: пн.-пт. 10:00-18:00, касса до 17:30.

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