Синоптики рассказали, как жителям Прикамья одеваться в новогоднюю ночь

no-title Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что и говорить – погода в выходные почти напоминала весеннюю. Но вот постепенно стало холодать. Синоптики обещают на этой неделе морозные солнечные дни. Не ударить ли с приходом Нового года январская стужа? Какая погода нас ждет в новогоднюю ночь?

На эти вопросы ответил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

- Действительно, мы видели в эти выходные потепление. Оно было, прямо скажем, достаточно интенсивное, с лужами на дорогах – мы совсем куда-то в весну погрузились в середине декабря, - отметил Павел Смирнов. – Дело в том, что у нас наблюдался значительный западный перенос тепла. И он сохранит свое влияние и дальше.

Да, с небольшими перерывами, но, тем не менее, преобладание повышенного, а в какие-то дни и аномально высокого температурного фона в ближайшей перспективе сохранится – как в конце декабря, так, вероятнее всего, и в начале января. К нам будет регулярно поступать тепло.

Но, тем не менее, погода будет неровный. После интенсивного потепления, которое мы видели в выходные, у нас будет небольшой перерыв. Уже в ночь на вторник ночью при прояснениях температура может опуститься до -15 градусов. А во вторник днем будет не теплее -10.

Значительно похолодает в ночь на среду. Как и на прошлой неделе будет довольно пестрая картина. Там, где будет больше прояснений, температура может упасть и ниже -20 градусов, а кое-где и до -25 градусов. Там же, где будет облачно, ночная температура воздуха будет держаться от -15 до -20.

На прошлой неделе мы уже наблюдали подобный контраст – буквально на расстоянии 150-200 километров в каких-то населенных было -20, а где-то и -30. Что-то похожее мы увидим в ночь на среду и, возможно, еще в ночь на четверг.

До четверга осадков практически не будет – у коммунальщиков будет передышка.

Но буквально с четверга начнется наступление очередной волны тепла. В четверг вновь пройдет небольшой снег, и начнет достаточно активно теплеть. Температура днем повысится до -5… -10 градусов, на улице будет весьма комфортно.

По предварительному прогнозу, ожидается, что 31 декабря через Прикамье пройдет теплый фронт. Температура воздуха, вполне вероятно, будет держаться в диапазоне от -5 до -7 градусов. Так что сильно укутываться перед выходом на улицу не придется. Но нужно учитывать: последний день года обещает быть снежным.