В Прикамье больше двух недель ищут без вести пропавшего 48-летнего мужчину

В Куеде пропал 48-летний Андрей Мелкомуков. В последний раз его видели 26 марта. С того дня он перестал выходить на связь.

Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, серую олимпийку с черными вставками, темные камуфляжные зеленые штаны и резиновые сапоги. К поискам уже подключились полиция и волонтеры. По всей Куеде расклеены ориентировки.

Мы поговорили с мамой пропавшего и узнали подробности случившегося. «Из дома Андрей пошел в больницу навестить отца. Мы созвонились в 10:58, в это время он еще был там. В следующий раз я позвонила сыну в 13:40. На вопрос «Где ты?» — он ответил: «Иду домой». С тех пор я больше не слышала его голос», — поделилась мама.

Также о пропаже Андрея Мелкомукова нам рассказала его племянница. По ее словам, после больницы мужчина пришел в гости к другу и побыл у него пару часов. Затем он зашел к родственнице домой, хотел увидеться с ее мужем, но его дома не было. Тогда Андрей ушел, после чего его местонахождение стало неизвестно.

«Случалось, что когда он выпивал, ему становилось плохо, бывала кратковременная потеря памяти. С другом они выпили, но немного, все было хорошо. Это видно по записям с видеокамер, установленных у друга дома. Затем зашел к нашей родственнице и после этого пропал. Везде искали его, объехали всю Куеду, все ближайшие деревни, леса, реки проверили, но так и не нашли. Еще рядом проходит федеральная трасса Куеда — Чернушка — Пермь — Екатеринбург. Там тоже искали, но безуспешно», — подделалась племянница.

Так был одет Андрей Мелкомуков в день исчезновения/Кадр с камер видеонаблюдения, в гостях в друга

Племянница уточнила, что никаких конфликтов и причин уходить из дома у Андрея не было. Ушел он без документов и без денег. С собой был кнопочный телефон, который долго держит зарядку, но после последнего разговора с матерью дозвониться до него никто не смог. Со дня исчезновения его номер ни разу не был доступен.

Больница, дом друга и дом родственницы находятся в пешей доступности — между ними расстояние не больше 2 километров. В поселке все друг друга знают, но Андрея не видели. «Это неподтвержденная информация, но кто-то нам говорил, что видел похожего мужчину, который садился в чужую машину», — уточнила племянница пропавшего.

Сейчас поиски продолжаются. Всех, кому что-то известно о местонахождении Андрея Мелкомукова, просят звонить по телефонам:

02, 102 — полиция;

112 — ЕДДС;

+7(342)241-36-40 — БРНС г.Пермь;

8-912-880-41-60 — волонтеры.

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