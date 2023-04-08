Синоптики рассказали, какая погода будет в Пермском крае в начале следующей недели

С середины недели начнется плавное потелеление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна постепенно вступает в свои права, световой день становится все длиннее, и пермяки в предвкушении теплых солнечных деньков. Чем закончится эта неделя, и как встретит нас следующая, рассказал начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

- Пока мы по-прежнему будем находиться во власти прохладной воздушной массы, но при этом такого холода, как был вчера и позавчера, с температурой не выше +4... +5 градусов уже не будет, - говорит Смирнов. - Сегодняшняя ночь еще будет достаточно прохладной: -7..-5 градусов в Перми и до - 15 в северных районах края, но, вероятнее всего, это последние ночные заморозки.

Завтрашний день, 9 апреля, на большей части Прикамья будет солнечным, с комфортной апрельской температурой до +8...+10 градусов. В северных районах будет на 3-4 градуса холоднее, что неудивительно: там все еще лежит снег и сохраняется полузимний характер погоды.

Следующая неделя, по прогнозам Смирнова, начнется с небольшого похолодания. Днем на большей части Прикамья столбик термометра покажет отметку в +5..+7 градусов, на севере будет на 3-4 градуса прохладнее. В Перми возможны небольшие дожди, на севере региона - мокрый снег.

- С середины недели вновь начнется потепление - плавное, без резких температурных скачков. К среде-четвергу температура повысится до +8+10 градусов днем, ночью нас ждет около 0 градусов. Дни будут стоять солнечные, без осадков и сильного ветра, - заключил Смирнов.

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