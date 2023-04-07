В Перми простились с отцом известного хоккеиста Матвея Мичкова

Андрею Мичкову был 51 год. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 7 апреля в УДС Молот прошла церемония прощания с Андреем Мичковым. Отец известного российского хоккеиста Матвея Мичкова, начинавшего свою спортивную карьеру в пермском клубе «Молот», был найден мертвым 4 апреля в Сочи.

Проститься с ним пришли несколько десятков человек – друзья, родные, знакомые. Также на церемонии присутствовали супруга Мария и сын Матвей. Люди несли цветы, приносили соболезнования родным и вспоминали добрым словом Андрея Владиславовича.

На церемонии прощания церемониймейстер рассказал, что Андрей Мичков был скаутом Сборной России по хоккею и личным тренером одного из самых талантливых хоккеистов страны - Матвея Мичкова.

Он родился в Кунгуре 28 марта 1972 года, после окончания Автотранспортного техникума работал водителем, а затем занялся предпринимательской деятельностью. С раннего детства был увлечен спортом, несколько лет играл за хоккейную команду, а потом привил любовь к хоккею и своим детям. Матвей с раннего возраста показывал хорошие результаты, стал воспитанником пермского клуба «Молот».

Когда юному спортсмену исполнилось 10 лет, им заинтересовался ярославский хоккейный клуб «Локомотив», и Матвею предложили перейти туда. Семья приняла решение переехать в Ярославль. Сейчас Матвей Мичков выступает за КХЛ «Сочи».

Он стал самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея. Отличился в матче Кубка Карьяла в возрасте 16 лет, тем самым побив многолетний рекорд Александра Овечкина. Матвей один из главных фаворитов драфта НХЛ 2023.

Напомним, 2 апреля стало известно, что 51-летний Андрей Мичков пропал, вышел из дома вечером и не вернулся. Информацию о его поисках распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Также поиском мужчины занималась полиция. 4 апреля мужчину нашли в пруду на Старообрядческой улице, неподалеку от дома, где жили Мичковы.

По результатам вскрытия, 51-летний Мичков-старший умер из-за попадания воды в легкие, он захлебнулся. Насильственных причин гибели не обнаружено. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова.

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