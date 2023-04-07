Школьник из Прикамья, напавший с ножом на одноклассника, рассказал о видениях

Фото: aoosh_up/Светлана Маковеева

В четверг, 6 апреля, в школе в селе Асово Березовского района ученик 7-класса напал на своего одноклассника с ножом. К счастью, тяжелых травм пострадавший ребенок не получили. С несколькими ножевыми ранениями его увели в кунгурскую больницу, а нападавшего задержали. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту «Комсомолки» подробности произошедшего.

- Пострадавший мальчика воспитывается в полноценной и благополучной семье. А напавшего мальчика воспитывает бабушка. Нож он принес заранее. Спрятал. Хотел не одного его порезать, а многих, из-за ненависти к ним. Выжидал момент. Нападение начал во время урока по русскому языку. Ученики сдавали пересказ и заходили в класс по очереди. В коридоре стал наносить удары в шею и спину мальчику. Пока на одного нападал, другие разбежались. Его задержал учитель физкультуры, до преподавательской деятельности он долгое время работал в правоохранительных органах, - рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

По данным телеграм-канала Ural Mash, у напавшего мальчика были проблемы с психикой, и он часто конфликтовал со своей будущей жертвой.

- 10 марта его [нападавшего] пришлось вести к психиатру из-за жалоб на здоровье — врач выписал успокоительное и посоветовал перейти на домашнее обучение с новой четверти. Но мальчик сорвался раньше: в начале апреля рассказал бабушке о видениях, а вчера напал на давнего обидчика с ножом. Семиклассник сидит в ИВС и ждет заседания суда. Он признался, что наконец решился отомстить и теперь спокоен, - сообщает телеграм-канал.

Пострадавший мальчик тем временем находится в больнице.

«Пациент продолжает лечение, в настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии», — рассказали в региональном минздраве.

Напомним, что после случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность».

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