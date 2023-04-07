Десять высокотехнологичных томографов запущены в работу в Прикамье

Фото: региональный минздрав.

Компьютерная томография – это один из основных высокотехнологичных методов диагностики для выявления различных заболеваний. «Звездным часом» для КТ стала пандемия COVID-19, когда – чтобы понять, насколько поражены легкие – пациентов ежедневно отправляли на это исследование.

Ажиотаж доходил до того, что при первых признаках ОРВИ люди устремлялись в государственные и частные клиники, и очереди на КТ растягивались на месяц и более. Хотя у многих для этого не было объективных показаний, и процент безрезультатных КТ-исследований оказывался высоким.

Медучреждения выбирали не случайно

Чтобы комплексно решить задачи по обеспечению доступности компьютерной томографии, регионам в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» были выделены средства на закупку комплексов. Закупать и устанавливать их пришлось в максимально сжатые сроки.

- Выбор был сделан в пользу модульных конструкций, которые полностью снимали вопросы с размещением «тяжелого» оборудования даже в небольших больницах муниципального значения, - пояснили в пермском региональном Министерстве здравоохранения. - В 2021 году были проведены процедуры для приобретения и установки десяти модульных томографов, в итоге три КТ разместили в поликлиниках Индустриального, Свердловского и Мотовилихинского районов, остальные семь комплексов отправились в округа Прикамья.

Компьютерные томографы появились на базе Октябрьской, Верещагинской, Добрянской центральных районных больниц, в Кунгурской и Чусовской больницах, а также в Городской больнице Лысьвенского городского округа и Городской больнице города Соликамска. Города эти были выбраны не случайно, это позволило увеличить зону охвата не только для жителей этих городов, но и для близлежащих населенных пунктов. Сейчас все томографы интегрированы в лечебно-диагностический процесс и выполняют задачи по выявлению заболеваний разных органов и систем человека, а томография проводится по многим показаниям.

- Появление еще одного КТ в нашей больнице – огромный плюс, - говорит заведующая рентгенологическим отделением Кунгурской городской больницы Ольга Кондакова, компьютерный томограф здесь начал работать одним из первых. - Аппарат предназначен в основном для диагностики экстренно поступающих пациентов с сосудистой катастрофой. А всего за 2022 год мы выполнили около 2 000 плановых исследований жителям Кунгура, Суксуна, Орды, Кишерти, Березовки и Уинского. Срок ожидания в очереди сократился до нескольких дней.

В Лысьве за прошлый год было выполнено 3 700 томографий, 1 400 из них - с контрастированием. Новое оборудование позволяет медикам не только смотреть легкие пациентов, что было востребовано в пандемию, но и головной мозг, скелетно-мышечную систему, а также органы брюшной полости.

Появлению новых томографов очень рады как врачи, так и пациенты, ведь это в разы ускорило диагностический этап, а значит, и постановку правильного диагноза и назначение лечения.

Еще один из комплексов был установлен в Добрянке. Городская ЦРБ находится неподалеку от оживленной трассы Пермь-Березники, где часто происходят серьезные ДТП и томограф дал врачам более расширенные возможности для диагностики костно-травматических повреждений и сочетанных травм при ДТП. В прошлом году здесь было проведено около 2 500 тысяч томографий.

Новые возможности КТ-исследований

Все поставленные в Пермский край томографы позволяют проводить как нативные (без рентгенконтрастного усиления), так и контрастные исследования. Одними из первых методику КТ-контрастирования внедрили врачи Городской клинической поликлиники №2 и это позволило им поставить неожиданные диагнозы.

- При проведении процедуры в «объектив» томографа попадает не только требуемая локализация, но и соседние отделы организма, - объясняет врач-рентгенолог ГКП №2 Илья Коскин. – Эта особенность процедуры иногда приводит к интересным диагностическим «находкам» и часто становится первым шагом на пути к спасению жизни человека. В моей практике удавалось обнаруживать новообразования, которые впоследствии оказывались злокачественными.

Методику КТ-контрастирования позволяет проводить верификацию опухолевых заболеваний на более ранних стадиях и за год работы томографа в ГКП №2 специалистам удалось полностью разгрузить листы ожидания и обеспечить доступность амбулаторной диагностики в рамках программы госгарантий.