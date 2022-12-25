В Перми назвали имена «Лидеров здравоохранения Пермского края» 2022

Фото: Департамент информационной политики администрации губернатора Пермского края.

Проект «Эффективный руководитель - лидер здравоохранения Пермского края» был инициирован в конце прошлого года, а январе 2022 года стартовал его первый этап. Главной целью проекта является формирование кадрового резерва отрасли здравоохранения Прикамья.

Отрасли нужны специалисты

Инициаторами проекта «Эффективный руководитель - лидер здравоохранения Пермского края» выступили региональное Министерство здравоохранения и Пермским государственный медицинский университет им. Вагнера. Они разработали программу повышения квалификации и обучения лидерским навыкам по направлению «Эффективный лидер здравоохранения» в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: Департамент информационной политики администрации губернатора Пермского края.

Идею нового проекта поддержал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Для его реализации из краевого бюджета были выделены денежные средства, а также привлечены специалисты крупных инвестиционных проектов на территории региона.

По словам первого заместителя краевого министра здравоохранения Евгения Рожнева, идея реализации в Прикамье такого проекта появилась давно, так как у многих представителей отрасли нет целостного представления о принципах организации медицинской помощи в современных условиях. Учитывая дефицит квалифицированных управленческих кадров на разных уровнях назрела необходимость подготовки специалистов, которые смогут использовать свой потенциал для развития краевой отрасли здравоохранения.

Ранее глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что у работников сферы здравоохранения есть много пробелов в знаниях – это хозяйственная деятельность медицинских организаций, понимание процессов стратегического развития и проектной деятельности, возможностей и принципов работы в системе ОМС, экономические аспекты.

«Даже правовые вопросы стоит регулярно актуализировать, потому что возникает недопонимание в плане деятельности медицинских организаций в условиях постоянно обновляющихся клинических и методических рекомендаций. Отрасли сегодня остро требуются квалифицированные управленческие кадры, которые будут понимать и принимать грамотные решения в соответствии с современными запросами бережливого производства, экономических реалий, цифровой трансформации здравоохранения, сохраняя при этом высокую мотивацию и вовлеченность в эти процессы, и обладая высокими коммуникативными навыками», - говорит губернатор Пермского края.

Через сито отбора

Для участия в проекте «Эффективный руководитель - лидер здравоохранения Пермского края» было подано 142 заявки от работников медицинских учреждений из нескольких территорий Прикамья.

На первом этапе участники проекта в процессе деловых игр и круглых столов предстояло выявить базовый уровень знаний и степень мотивации для дальнейшего развития. Они прошли курс повышения квалификации, базовый курс «Переговоры о здоровье», провели самопрезентации. Также была всесторонняя оценка имеющихся компетенций у всех участников проекта от их умения взаимодействовать в группе в ходе решения совместных задач до коммуникативных способностей и аналитических навыков.

Во второй этап вышли 40 участников, которые приняли участие в курсе повышения квалификации по организации здравоохранения и общественного здоровья. Для проведения тренингов привлекли лидеров бизнеса и госуправления, которые помогли «прокачать» конкурсантам личностные навыки. В течение нескольких недель участники прошли подготовку как руководители среднего звена. Итогом этого этапа стала разработка и презентация тематических проектов, которые включали актуальные вопросы медицинских процессов внутри организаций конкурсантов, а также межведомственного взаимодействия.

Финальный этап стал самым фундаментальным и продолжался около трех месяцев. В число финалистов со своими проектами вошли 22 человека. На этой стадии они получили навыки по деятельности медицинского управленца, также прошла их профессиональная переподготовка с получением первичной специализированной переподготовки. В работе с участниками приняла участие команда лекторов, которые делись опытом и знаниями в рамках дискуссионных площадок. Были проведены занятия по обмену опытом на базе нескольких ведущий медицинских организаций Перми, рассмотрены правила делового этикета, навыки Soft skills, а также юридические аспекты, касающиеся защиты прав врачей и медицинских организация. Итогом обучения стала завершающая презентация проектов экспертному жюри.

Победили лучшие

По итогам проведения всех этапов проекта «Эффективный руководитель - лидер здравоохранения Пермского края» стали известны его победители и дипломанты. Их награждение состоялось 23 декабря 2022 года в стенах Пермского медуниверситета.

Фото: Департамент информационной политики администрации губернатора Пермского края.

В награждении приняли участие Заместитель председателя Правительства Пермского края Сергей Никифоров, министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, и.о. ректора ПГМУ им. Вагнера Анна Благонравова.

По мнению Сергея Никифорова, краевой проект позволил убедиться, что в отрасли здравоохранения есть молодые, талантливые и очень перспективные кадры, которые способны в будущем стать эффективными управленцами.

«Был интересен взгляд участников на проблемы, требующие устранения. Это было непросто, так как они, в первую очередь, практикующие врачи и не каждый способен увидеть, оценить проблему под иным углом - организаторским, экономическим, правовым. Тем не менее, каждый справился с этой задачей. Участники смогли применить полученные в рамках конкурса знания, которые сегодня находятся за рамками их врачебных компетенций, чтобы предложить свое управленческое видение по вопросу, представляющему интерес. Каждый проект требует реализации, по некоторым я дал поручения специалистам министерства здравоохранения их проработать», - отметил Сергей Никифоров.

Для Анны Благонравова стал значимым тот факт, что этот проект был инициирован Правительство Пермского края и лично губернатором Дмитрием Махониным. На протяжении всей его реализации тесно взаимодействовали представители минздрава и руководства края. Все это позволило вовлечь в проект 29 медицинских организаций региона.

«Программа проекта объединила лучшие практики здравоохранения. Ее создатели постарались привнести самые интересные моменты и животрепещущие аспекты, с которыми предстоит столкнуться в будущем участникам проекта. Приобретенные компетенции позволят начинающим руководителям легче ориентироваться в сложном мире финансовой и управленческой деятельности, сформировать новый имидж медицинской организации», - уверена руководитель медуниверситета.

В своем приветственном слове краевой министр Анастасия Крутень подчеркнула, что новый проект впервые создал конкурентную борьбу среди руководителей организаций здравоохранения.

«Я понимаю, что пришли новые люди, у который есть свой взгляд и интерес. С каждым из участников проекта я готова познакомиться и продолжить наше сотрудничество, потому что весь потраченный вами труд и усилия не должны пройти даром», - говорит Анастасия Крутень.

Победителями проекта «Эффективный руководитель – лидер здравоохранения Пермского края» стали три его участника – Александр Бородкин, Анастасия Калашникова и Антон Коровин.

Фото: Департамент информационной политики администрации губернатора Пермского края.

Слово победителям

Пермяк Антон Коровин является заведующим отделения кардиологии городской клинической больницы им. Гринберга. Его проект заключался в снижении рисков финансовых потерь при осуществлении медицинской деятельности, а также улучшении и повышении качества медицинских услуг.

«По моему мнению, все это поможет повысить уважение к врачам и снизить риски заболевания сердечно-сосудистых заболеваний. Участие в конкурсе получилось сложным, он оказался насыщен различными событиями и психоэмоциональными переживаниями, приобретением новых знаний в большом объеме. Удалось впитать очень много полезной информации, стать выше самого себя на голову. Все этапы проходили в духе взаимопомощи и поддержки, мы делились опытом, слушали наших преподавателей. Это очень важные компоненты прошедшего проекта», - делится Антон Коровин.

Александр Бородкин приехал на награждение из Кунгура, где он трудится заведующим городской подстанцией скрой помощи.

«Я нисколько не пожалел, что стал участником проекта. На всем его протяжение было все очень качественно и интересно. Довелось общаться с людьми, которые достигли определенных высот в сфере здравоохранения. Они охотно делились с нами своим опытом. Внутри конкурса сформировался пул людей, интересующихся дальнейшей судьбой организации здравоохранения в Пермском крае. Мы предполагаем аккумулировать все новшевства в нашей сфере и делиться ими. Планирую не останавливаться на достигнутом успехе, привитую проектную деятельность буду продолжать», - уверен Александр Бородкин.

Его проект был посвящен внутреннему контролю качества организации на уровне станции скорой помощи, пунктов временного размещения.

Проект «Мониторинг безопасности лекарственных препаратов в медицинской организации (Фармкомнадзор)» Анастасии Калашниковой выбрали лучшим не только экспертное жюри, но и партнер проекта «Эффективный руководитель - лидер здравоохранения Пермского края» - компания «МедИнвестГрупп». Анастасия Калашникова – врач-кардиолог больницы Архангела Михаила.

«Мой проект разбирает путь лекарственных препаратов, порядок оповещения в Фармкомнадзор, что сегодня является очень важным. Мной был освещен путь в нашей медорганизации, приведен пример по видению этого процесса со стороны Всемирной организации здравоохранения. Участие в проекте оказалось не столь сложным. Объяснение тому состоит в том, что все участники были все вместе, нам очень помогали преподаватели. Было очень интересно. Самым сложным из-за своей насыщенности стал третий этап, было мало времени для выполнения заданий. На работе мне сказали: «Иди и учись». В своей победе я была уверена, даже накануне объявления итогов спала очень спокойно», - делится Анастасия Калашникова.

По итогам проекта «Эффективный руководитель – лидер здравоохранения Пермского края» 10 его участников вошли в кадровый резерв сферы здравоохранения региона.

Несколько проектов-победителей будут рассматриваться для практического внедрения в медицинские организации Прикамья. Сам проект «Эффективный руководитель – лидер здравоохранения Пермского края» представлен в Минтруд России для его последующего тиражирования по всей стране.

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