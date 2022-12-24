Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Суббота, 24 декабря, удивила пермяков оттепелью до +2 градусов и дождем. Мы узнали у доктора географических наук, доцента кафедры картографии и геоинформатики, специалиста ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, какую погоду ждать в предпраздничную неделю и в Новый год.

Плюсовых температур больше не будет. Небольшое похолодание уже началось. Днем в воскресенье будет около -2 градусов. Во второй половине дня пойдет снег. В течение всей следующей недели дневная температура будет в пределах -12..-15 градусов, что является климатической нормой. Будет практически безветренно, с минимальным количеством осадков. При этом будет довольно много солнца.

В середине неделе ожидаются два-три солнечных дня и умеренные морозы. По югу края в ночное время температура может опуститься ниже -20 градусов.

«До Нового года осталась неделя, и уже можно делать прогнозы на этот день. Судя по всему, нас ждет потепление после умеренно морозной недели. Наиболее вероятно, что будет около -10 градусов. Это максимально комфортная погода», — отметил Андрей Шихов.

Осадки в Новый год пока остаются под вопросом. Скорее всего, снегопады дойти до Пермского края не успеют.

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