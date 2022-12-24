В 2023 году в рамках празднования 300-летия Перми пройдут 19 флагманских событий

Фото: Василий Вахрин

В год празднования 300-летия Перми по всему региону пройдут приуроченные к юбилею мероприятия в сферах культуры, спорта, туризма, науки и промышленности, а также качества жизни и экологии.

В Пермский край 23 декабря приехал вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Под его председательством прошло заседание федерального оргкомитета «Пермь-300», где обсуждалась подготовка к юбилею и концепция празднования.

В событийную программу входят не только традиционные для региона мероприятия, но и флагманские всероссийского масштаба. Их будет не менее 19.

Юбилейный год открывают новогодние праздники

Уже в этом году стартовали события, открывающие юбилейный для Перми год. На эспланаде появится ледовый городок, посвященный 300-летию города. Горки и другие ледовые объекты будут связаны с историей города и историческими личностями, среди которых основатели Перми и губернии Василий Татищев и Екатерина II. Кроме того, появится ледовая аллюзия в честь города Молотова.

Также юбилейный год открывает выставка-ярмарка «Пермский книжный фестиваль», которая проходит на заводе имени Шпагина. Кроме того, на днях стартует фестиваль зимних видов спорта. Он продлится все новогодние каникулы.

Главные события 2023 года

Ключевые юбилейные мероприятия об истории Перми и его будущем будут интересными для людей разных возрастов. Определены флагманские события следующего года:

- «Мастера гостеприимства» — всероссийский конкурс для тех, кто развивает туризм в стране. Он пройдет 20-26 марта. Конкурс позволит усилить привлекательность региона и представит его туристический потенциал.

- «Российская студенческая весна» — ежегодный фестиваль студенческого творчества. Это одно из самых ярких ежегодных событий для талантливых учащихся вузов со всей страны. Даты проведения: 25-31 мая.

- Первый всероссийский фестиваль детского и семейного кино и анимации 1-4 июня.

- День города 12 июня.

- Церемония вручения Строгановской премии — награждение жителей Пермского края за выдающиеся достижения в различных сферах деятельности. Событие пройдет в июне.

- Фестиваль «Театральное Приволжье» состоится апреле. В нем примут участие театры и студии с возрастом артистов от 6 до 17 лет и от 18 до 30 лет.

- Международный Дягилевский фестиваль пройдет с 17 по 27 июня. Также специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» состоится в декабре. Даты проведения уточнаяются.

- Форум «Среда для жизни», где обсуждаются вопросы развития городской среды, а также финал конкурса «Малые города и исторические поселения России». Мероприятия пройдут с 1 по 9 августа.

- Юбилей города, ключевым событием которого станет «Ночь рождения Перми», будет праздноваться 26 августа.

- Летний кубок КВН пройдет в столице Прикамья в августе.

- В ноябре Пермь станет научной столицей. Здесь пройдет Фестиваль науки, технологий и искусства, где презентуют научные достижения России и краевой столицы.

- Международный форум «Россия — спортивная держава» состоится в сентябре.

- «Пермский марафон», международный забег, запланирован на 2-3 сентября.

- Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет с 15 по 21 сентября.

- Международный кинофестиваль «Лампа» запланирован на октябрь.

- Биеннале науки, технологий и искусства с 20 ноября по 3 декабря.

- Большой летний фестиваль «Белые ночи на Каме». Он стартует в День города 12 июня и продлится до 26 августа.

- Проект «Оружие Победы» — это масштабная экспозиция, посвященная истории, достижениям и будущему предприятий военно-промышленного комплекса Перми и Пермского края. Ее откроют 12 июня в День города.

Слоган юбилея

На оргкомитете «Пермь-300» утвердили основной слоган юбилея Перми: «Все реально!». В проектном офисе подготовки к юбилею объяснили, что этот слоган объединяет прошлое, настоящее и будущее всего Пермского края.

«Прикамье дает возможности каждому человеку, который здесь родился или здесь сложилась его судьба. Все реально: стать ученым или спортсменом, добиться успехов в творчестве или предпринимательстве. Каждому, кто с уважением относится к Пермскому краю, реально изобрести робота, открыть русский балет миру, отлить самую большую медную пушку, изобрести радио. Пермский край дает возможности. Любому человеку реально их использовать на благо страны», – пояснила зампредседателя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина.

«Мы сосредоточились как на инфраструктурных проектах, так и на событийной части 300-летия города. Программа — разнообразная, делает акценты на развитии спорта, культуры и патриотизма. Много амбициозных проектов, но мы все готовы их реализовать — все реально», — резюмировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Телефон: 8-965-571-46-65