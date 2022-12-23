По Новый год двухлетнему малышу из Перми потребовалась экстренная помощь

Срочная помощь накануне Нового года понадобилась двухлетнему Кире. Фото: «Дедморозим».

- Маленького Кирю нужно вернуть домой живым, - появился в соцсетях пост пермского благотворительного фонда «Дедморозим».

У двухлетнего мальчишки из Перми - терминальная стадия почечной недостаточности. Врачи говорят, что в таких случаях ребенку нужны либо диализ, либо трансплантация.

Но новую почку быстро не найдешь, а с диализом возникли проблемы из-за закупорки сосудов. Поэтому Кире потребовалась экстренная госпитализация в федеральный центр. Причем, не на самолете или поезде, а на специальном реанимобиле в сопровождении врача-реаниматолога.

А после госпитализации мальчику с мамой нужно еще и вернуться домой, причем, тоже в спецавтомобиле в сопровождении реаниматолога.

Транспортировать ребенка можно только в реанимобиле. Фото: «Дедморозим».

- Под Новый год срочно добраться до Москвы и обратно либо невозможно, либо космически дорого, - говорят в «Дедморозим». - Меньше, чем за 53 тысячи рублей организовать отправку малыша с мамой в нужные сроки не получается. Если вам вдруг неудержимо захочется исполнить желание Кири вернуться домой живым — сделайте любое пожертвование здесь.

Еще волонтеры просят поделиться этой публикацией всех читающих эти строки. Ведь нельзя лишать других шанса стать по Новый год Дедом Морозом или Снегурочкой!

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