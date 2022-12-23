Места в Перми, где можно загадать новогоднее желание

Мишка - символ Перми, фото с ним есть у многих пермяков и гостей города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самый волшебный праздник в году вот-вот настанет. В Новый год принято подводить итоги, строить планы и загадывать желания. Чтобы усилить эффект волшебства, мы решили напомнить вам о местах, где в Перми можно загадать желание. Если к вам приедут гости, обязательно покажите им наши скульптуры и вместе загадайте желания.

Медведь у ЦУМа и «Пермяк - соленые уши»

Сверкающий как золото нос медведя на улице Ленина видно издалека, он стоит напротив ЦУМа. Косолапого так любят горожане и гости, что отполировали ему нос, трут с надеждой и загадывают желания.

Рядом с отелем «Прикамье» (по Комсомольскому проспекту) стоит скульптурная композиция «Пермяк - соленые уши» - одна из самых узнаваемых. С ней нужно обязательно сфотографироваться, а кроме этого: просовывайте голову в круглую рамку, держитесь за уши и прошепчите свою мечту.

Пермяк - соленые уши на Комсомольском проспекте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Цветик-семицветик»

Рядом с кукольным театром на улице Сибирской в небольшом сквере есть каменная скульптура – «Цветик-семицветик». На каждом лепестке надпись, можно прикоснуться ко всем лепесткам или даже присесть и пожелать себе и близким здоровья, удачи, любви, мира и мудрости.

Цветик-семицветик в сквере у кукольного театра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пес в райском саду

В Мотовилихинском районе в Райском саду стоит скульптура собаки. По одной из легенд, поставлена она в память о тонущем в пруду ребенке. Якобы благодарные родители поставили собаке-спасателю памятник, но это не так. На самом деле ее установила пермячка Наталья Провоторова в память о своем муже - Янисе Маркодсе - известном кинологе. Скульптуру ньюфаундленда любят взрослые и дети, трут ей нос и просят исполнить желание. Добрый пес - символ добра, любови и верности.

Пес в Райском свду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трус Балбес и Бывалый

Любимые киногерои Леонида Гайдая стоят напротив кинотеатра Кристалл на Комсомольском проспекте. За 12 лет, что они здесь находятся горожане придумали множество примет, связанных с Трусом, Балбесом и Бывалым, вот, например, если потрогать сигарету в руке Балбеса, то можно бросить курить, если потереть купюру, которую пытается спрятать в шляпу Трус, ждите финансового благополучия, а если пожать руку герою Бывалому, здоровье будет крепким. Есть байка и про машину веселой троицы – подержитесь за нее и ждет вас на дорогах удача.

Любимые киногерои Леонида Гайдая стоят напротив кинотеатра Кристалл. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Землячок Лукьян

Добродушный дедушка с мешком каменной соли в руках – это землячок Лукьян. Большая бронзовая статуя стоит недалеко от Соборной площади на набережной Камы слева от ступеней. Добрая улыбка, рубаха в заплатках, мешок с каменной солью и огромные уши - образ пермяка - соленые уши. Примета с ним связна такая - если прошептать желание в соленое ухо землячка, оно непременно исполнится.

Землячка можно найти на недалеко от Соборной площади. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водопроводчик Петрович

Скульптуру водопроводчику в Перми можно увидеть на улице Пушкина, 64, раньше здесь находились «пушкинские бани». В народе улыбающегося мужичка с добрым лицом прозвали Петровичем. У него в руках разводной ключ, а рядом морская раковина.

Скульптор Рустам Исмагилов, представляя водопроводчика рассказывал, что он никогда не был на море, но очень хочет там побывать. Смотрит он на раковину и мечтает. А желания сюда приходят загадывать те, кто ищет работящего мужа с душой романтика. Для этого нужно сесть с Петровичем рядышком и прошептать на ушко, о чем мечтаете.

Петрович ждет вас на улице Пушкина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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