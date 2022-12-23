Пермские депутаты обсудили заснеженные улицы, 300-летний юбилей и приняли бюджет

В гордуме проанализировали, как убираются пермские улицы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми состоялось последнее в этом году пленарное заседание Пермской городской Думы.

Как было и как стало

Первый вопрос, который обсудили депутаты, касался реализации проектов, посвященных 300-летию Перми. Уже в канун Нового года на Коммунальном мосту в честь знаменательного события включат праздничную иллюминацию.

- Пермь заметно преобразилась, думаю, нам не будет стыдно перед гостями города, которых мы ждем, - отметил депутат Владимир Плотников.

Первый заместитель главы города Эдуард Хайруллин рассказал, что еще предстоит сделать к юбилею, подчеркнув, что информацию об этом горожане могут посмотреть на созданном портале «Пермь 300».

- Нужно подробно информировать горожан о том, что делается и предстоит сделать, - высказал пожелание депутат Владимир Молоковских. - И важно сделать презентационные материалы более наглядными, например, по принципу «было - стало».

Эдуард Хайруллин пообещал передать эти пожелания разработчикам сайта.

Коллапса избежать удалось, но…

Активное обсуждение вызвал запланированный в рамках Депутатского часа вопрос об организации администрацией зимнего содержания города. Депутаты отметили, что такого транспортного коллапса, который наблюдался из-за непогоды даже в Москве, в Перми удалось избежать.

Но при этом некоторые городские автобусы на окраинах города не могли проехать до конечных остановок. Из-за прошедших снегопадов во многих районах города горожанам трудно было пробираться к остановкам и ходить по тротуарам, многие парковочные карманы долго стояли засыпанные снегом.

Депутаты Олег Бурдин, Эдуард Миррзамухаметов и другие обратили внимание, что в микрорайонах с частным сектором дороги убираются по остаточному принципу.

- Мы получили жалобы по 41 территории города по зимнему содержанию улиц, - проинформировал представителей власти председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Обобщенную информацию направим в городскую администрацию, просим внимательно отнестись к ней. Считаю, что у нас слишком мягко подходят к подрядчикам, предлагаю не оплачивать некачественную работу.

Заместитель главы города Дмитрий Галиханов признал, что в микрорайонах Мотовилихинского и Ленинского районов были проблемы с уборкой снега.

- Подрядчикам там нужно раза в 2 - 3 увеличивать количество снегоуборочной техники, мы серьезно поговорили с ними и будем применять штрафные санкции, - сообщил он.

Глава Перми Алексей Дёмкин поблагодарил депутатов за конструктивную критику и пообещал исправить допущенные ошибки.

В итоговый протокол по предложению Дмитрия Малютина включили пункт о том, чтобы администрация представила депутатам информацию об использовании на улицах города противогололедных материалов.

- Кроме правильного применения реагентов их необходимо вовремя удалять с грязным снегом с дорог, - объяснил он. - Я согласен с депутатами, которые жаловались на грязь на городских улицах, нужно постараться сделать город чище.

Через год бюджет станет профицитным

Пермские депутаты единодушно утвердили во втором чтении проект бюджета города на 2023 год и на 2024 и 2025 годы.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник сообщила депутатам, что при подготовке проекта бюджета ко второму чтению рабочая группа рассмотрела 83 поправки и внесла 6 своих.

По прогнозу, доходы бюджета в 2023 году должны составить 47,6 миллиарда рублей, а расходы - 50,1 миллиарда. Бюджетный дефицит запланирован на уровне 2,5 миллиарда рублей.

В 2024 году уже предусматривается профицит бюджета в размере 0,5 миллиарда рублей, а в 2025 году он увеличится до 0,56 миллиарда.

Дмитрий Малютин поблагодарил за содержательную работу всех участников бюджетного процесса.

- Бюджет - это главный финансовый документ в достижении поставленных целей в развитии нашего города и в исполнении социальных обязательств, - подчеркнул Дмитрий Малютин. - Сегодня мы преодолели финишную черту, и надеюсь, что все намеченные планы будут своевременно и в полном объеме выполнены.