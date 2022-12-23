Умка на севере, чаша с медведем и каток: ледовые городки с горками откроются во всех районах Перми

У ДК им. Солдатова появился ледовый городок с елкой и горками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ледовые городки откроются во всех районах города.

В Мотовилихинском районе:

- в сквере им. Розалии Землячки появятся горки, новогодняя ель, ледовые фигуры в виде медведя с молотом и наковальней, надпись «Мотовилихе-85» и фотозона «Пермь-300», а также уже полюбившиеся жителям светоиллюминационные «Крылья» и «Олени»;

- возле УДС «Молот» построят каток и горки, разместят световую фотозону с цифрой 2023. Выход на каток будет бесплатным, также будет доступен прокат коньков;

- в микрорайоне Вышка-2 в сквере на улице Гашкова построят деревянную горку, ледовую горку для детей и фотозону с цифрой 2023 изо льда.

В Дзержинском районе:

- в сквере им. Дзержинского заработает ледовый городок, там же разместится бесплатный каток.

В Кировском районе:

- в парке «Счастье есть»;

- на площади перед Дворцом культуры «Урал» на улице Фадеева, 7.

В Орджоникидзевском районе:

- в парке культуры и отдыха им. Чехова;

- на площади возле ДК им. Златогорского по улице Трясолобова, 105 будет построен ледовый мини-городок «Умка на Севере» с горкой, лабиринтом, чашей, новогодней елью и экспозицией «Пермь-300».

В Свердловском районе:

- у ДК им. Солдатова появится ледовый городок с объектами «Лабиринт», «Покатушка», «Чаша с медведем» и горками, входная группа будет оформлена в тематике «Пермь-300». Там уже установили большие светодиодные шары. На всем протяжении пешеходной аллеи Тихого Компроса появился световой потолок со звездами.

- у Пермского городского Дворца культуры им. Калинина;

- на улице Нейвинской, 14 и в сквере Победителей.

В поселке Новые Ляды:

- на площади перед клубом «Юбилейный» на улице Мира, в ледовом городке будут горки, Дед Мороз со Снегурочкой, фотозона с символом наступающего года, лабиринт, ловушка, ледовые композиции «Пермь-300» и «Новые Ляды-70».

ЛЕДОВЫЙ СЕЗОН

В рамках проекта «Ледовый сезон» в Перми работают восемь бесплатных муниципальных катков:

- каток «Гайва» на улице Карбышева, 52;

- «Авангард» на улице Светлогорской, 14;

- «Юность» на улице Революции, 27;

- «Фаворит» на улице Репина, 69;

- «Спутник» на улице Мензелинской, 12;

- «Победа» на улице Обвинской, 9;

- «Молния» на улице Волховской, 26;

- каток у Пермской печатной фабрики-филиала «Гознака» на улице Кавалерийской, 3а.

Катки можно бесплатно посещать по вторникам, средам и пятницам с 20.00 до 22.00.

А всего в зимний сезон в Перми будут работать более 60 катков. Узнать их адреса можно на сайте администрации Перми.

Вставай на лыжню!

Выпавший в середине декабря снег позволил пермякам открыть лыжный сезон. Для любителей пробежаться по лыжне в городе действуют 12 лыжных баз:

-«Динамо», улица Самаркандская, 2, где действует самая протяженная лыжная трасса в Перми, ее длина составляет 22 километра.

- «Пермские медведи», улица Спортивная, 22,

- улица Сысольская, 10/5,

- улица Академика Поздеева, 13,

- улица Академика Веденеева, 101,

- улица Гатчинская, 15,

- улица Агрономическая, 23,

- улица 40 лет Победы, 9 (поселок Новые Ляды),

- улица Казахская, 71а, улица Тихая, 22,

- улица Целинная, 2а/2,

- улица Ивана Франко, 39.

Пусть праздник будет безопасным

Большого фейерверка в новогоднюю ночь не будет. Но традиционно 31 декабря пермяки зажигают бенгальские огни, запускают салюты и громыхают петардами, устраивая шумный и яркий праздник.

- Неправильное использование пиротехники может стать причиной пожара, - предупредили в департаменте общественной безопасности администрации Перми и напомнили о правилах безопасности:

- в помещении запрещается применять свечи и хлопушки, а также запускать фейерверки.

- нельзя украшать ель легко воспламеняющимися игрушками, марлей и ватой.

- продажа пиротехнических изделий в России разрешена только лицам старше 16 лет. Не позволяйте несовершеннолетним самостоятельно поджигать снаряд или находиться в непосредственной близости от него во время запуска.

- использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок годности.

- Необходимо хранить фейерверки и салюты в недоступном для детей и домашних животных месте, запрещено хранить пиротехнические изделия в карманах.

- если ракета не запустилась, не стоит проверять причину этого слишком рано. Выждите десять минут, после чего аккуратно залейте несработавший снаряд водой и утилизируйте его вместе с остальным мусором. Не поджигайте прогоревший фитиль повторно.