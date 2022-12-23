Где в Перми встретить Новый 2023 год и что посмотреть в каникулы

Пермь готовится к встрече Нового, 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Пермь готовится к встрече Нового, 2023 года. В этом году программа празднования будет менее насыщенной, однако для детей создадут ощущение праздника. Все праздничные мероприятия будут посвящены предстоящему 300-летнему юбилею города. Основные события пройдут на эспланаде, кварталы которой тематически поделили на спортивный, променадный и интерактивный.

Рассказываем, где обязательно стоит побывать и что посмотреть в дни новогодних каникул.

Массовое катание

На площади перед Театром-Театром 25 декабря откроется главный городской каток. Это будет хоккейная коробка стандартных размеров 60 на 30 метров с безопасными пластиковыми бортами и натуральным льдом. Каток будет открыт для массового катания всех желающих на безвозмездной основе. Плата будет взиматься только за прокат коньков

Поблизости от катка 29 декабря начнет работать Большая новогодняя ярмарка, где будут продаваться мясопродукты, домашняя птица, мясные деликатесы и сыры к праздничному столу, сладости, а также сувениры с символикой «Пермь-300». С 29 по 31 декабря, а также со 2 по 4 января с 14 до 18 часов всем желающим будут наливать горячий чай из 555-литрового самовара - самого большого в мире. Ярмарка продлится до 8 января.

«Зимний вернисаж»

В центральной части эспланады откроется променадная зона, где можно будет гулять. Там расположится композиция «Волшебный лес». А с 8 по 13 января в этом квартале пройдет Кубок чемпионов «Зимний вернисаж», который соберет звездных ледовых скульпторов из числа лауреатов и призеров прошлых лет. Состязаться будут восемь команд из Белоруссии и разных городов России, в том числе из Перми.

Участники Кубка будут создавать ледовые скульптуры на тему «Подарок городу Перми». После завершения конкурса скульптуры останутся на эспланаде до конца работы ледового городка - если не будет сильных оттепелей.

Лабиринты, горки и фотозоны

28 декабря на эспланаде откроется центральный ледовый городок. Он разместится в 68-м квартале - от улицы Попова до здания Законодательного Собрания. В нем будут построены17 ледовых объектов: 5 скульптурных композиций, в том числе большой лабиринт и фотозона «Пермь-300», а также 12 горок с высотой ската от одного до трех метров.

Названия всех объектов связаны с историей Перми. Появятся горки «Комсомольский проспект», «Татищев», «Гербовая горка» «Указ Екатерины Второй». Пять горок будут посвящены малым рекам. Они так и будут называться - «Мулянка», «Данилиха», «Егошиха», «Ива» и «Мотовилиха».

31 декабря ледовый городок будет работать до 22.00, потом его закроют на час, чтобы подготовиться к новогодней ночи. В 23.00 территорию городка откроют вновь, но прокатиться с горок в новогоднюю ночь не удастся - все они будут закрыты в целях безопасности.

Традиционного фейерверка в ночь с 31 декабря на 1 января не будет, так же, как и выступлений артистов. В городке установят светодиодные экраны, на которых будут транслироваться поздравления Президента страны Владимира Путина, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы Перми Алексея Дёмкина, также будет играть легкая музыка.

Ледовый городок будет работать до 19 февраля.

Резиденция Деда Мороза

24 декабря на набережной Камы, в лекционном зале, откроется резиденция Деда Мороза. Здесь главный новогодний волшебник и Снегурочка будут поздравлять жителей и гостей Перми с предстоящими праздниками. Для посетителей будут организованы интерактивные игры. Все желающие смогут побывать в гостях у Деда Мороза на протяжении всех новогодних каникул. Резиденция будет работать ежедневно до 8 января.

«О Перми с любовью»

На городской набережной возле нового амфитеатра появятся интерактивная зона «О Перми с любовью». Там будет установлена мультимедийная инсталляция, в которой будут работать четыре разные зоны: ледовый арт-объект «Сердце Перми», видео-интерактив «Пермь в лицах», фотозоны «Цветные сны» и «Геометрия сердец», а также галерея из светодиодных экранов «Подари улыбку городу», которую будет видно даже с Камского моста.

Интерактивная зона будет работать для жителей и гостей города с 30 декабря по 8 января каждый день с 18.00 до 23.00.