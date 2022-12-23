Накануне юбилея: Пермь идет к лидерству

Глава города Алексей Дёмкин регулярно совершает рабочие выезда в районы Перми. Фото: Виталий КОКШАРОВ

Предъюбилейный год принес Перми большие изменения. Город начал перестраивать экономику в новых условиях, оставаясь при этом одним из крупнейших промышленных центров страны. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на российской и международной аренах активно представлял Пермь инвесторам и партнерам в качестве крупного российского «миллионника», который способен стать площадкой для проведения культурных и спортивных событий всероссийского масштаба.

В то же время глава города Алексей Дёмкин заявил амбициозную цель - в ближайшие 10 лет вывести Пермь в тройку лидеров среди российских «миллионников», помимо Москвы и Санкт-Петербурга. В 2022 году пермские власти сделали значительный рывок к этой цели.

Большие усилия были направлены на благоустройство Перми, чтобы свой 300-летний юбилей город встретил преобразившимся.

Эспланада изменила облик

Сердце Перми - эспланада. Постепенно, за кварталом квартал главное общественное пространство города изменяло свой облик, приобретая все более современный вид, но сохраняя задумку архитекторов об открытой площади в самом центре Перми. В ноябре этого года завершилась реконструкция последнего, 66-го квартала - территории между улицами Борчанинова и Попова.

Все пространство было поделено на зоны. Если зайти со стороны Борчанинова, попадешь в музыкальную зону, где можно поиграть на ксилофоне, маримбе и ударных инструментах. Рядом с музыкальной зоной - площадка для спорта и подвижных игр. Тут же зона отдыха и огороженная лаундж-зона. Также на эспланаде установили скамейки и урны и высадили десятки молодых деревьев и кустарников.

Вся эспланада стала единым пространством, где можно отдыхать и гулять. Здесь пройдут основные мероприятия в честь 300-летия Перми.

Кроме этого, в течение уходящего года были отремонтированы сразу несколько парков и скверов в разных районах города. Они также станут площадками для праздничных мероприятий. В следующем году преображение районных локаций продолжится.

Реконструкция центральных улиц

В сентябре прошлого года началась реконструкция улицы Ленина. На одной из знаковых улиц города упорядочили проезжую часть - она стала состоять из двух полос движения в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Но для удобства поворотов перед перекрестками сделана третья полоса. Позаботились и о пешеходах. Стали шире тротуары, на которых уложена плитка. У Театра-Театра появился дополнительный пешеходный переход, чтобы зрители, выходя после спектакля, могли спокойно перейти улицу и сесть на транспорт на остановке «Улица Борчанинова». Еще один переход будет создан между улицами Крисанова и Плеханова.

На всем протяжении улицы обустраивают велодорожку с асфальтовым покрытием. А вдоль проезжей части высадили молодые деревья. Все работы должны завершиться к юбилею Перми.

Близка к финалу и масштабная реконструкция еще одной знаковой улицы - Комсомольского проспекта. Кроме ремонта проезжей части, была восстановлена пешеходная аллея на Октябрьской площади. Поэтому пермяки вновь могут пройти по бульварной части проспекта до самой Камы. Фасады большинства домов блистают свежей краской, появилась и архитектурная подсветка.

Сейчас ремонтные работы ведутся на улице Сибирской, на участке между улицами Монастырской и Пермской. Там уже уложен новый асфальт, летом и осенью обустраивали тротуары, скоро будут поставлены новые светофоры и фонари. Следующим этапом станет участок от улицы Пермской до площади Карла Маркса.

Кроме самой улицы, в порядок приводят и знаковые здания: уже отремонтированы фасады Благородного Собрания и главного корпуса педуниверситета, в планах - реконструкция Дворца спорта «Орленок».

Набережная Кировского района

В прошлом году была завершена реконструкция центральной набережной Камы. Сейчас полным ходом идет ремонт набережной в Кировском районе. Это один из приоритетных проектов городских властей к 300-летию Перми, поддержанных губернатором Дмитрием Махониным. Здесь появятся места для пляжного и спортивного отдыха, детская площадка и зона с прогулочными дорожками и смотровыми балконами. Установят камеры видеонаблюдения.

Подрядчики уже укрепили откос на участке от Дворца культуры им. Кирова до насосной станции. Работы продолжаются и в зимнее время. До весны рабочие упрочат подпорную стенку от дворца до улицы Шишкина, построят спуски и лестницы, установят каркасы для смотровых балконов. А весной начнется обустройство детской площадки и велодорожек, будут устанавливать скамейки и урны.

- Уверен, что осенью следующего года мы увидим преобразившееся пространство, не уступающее по виду и наполнению центральной набережной. Оба берега нашей реки станут современными и красивыми местами для отдыха, - считает глава Перми Алексей Дёмкин.

«Туристические дороги России ведут в Пермь»

В десятку российских городов, куда традиционно приезжает много туристов, в этом году буквально ворвалась Пермь. По результатам туристического кешбэка Прикамье заняло 8-е место в России по приобретенным турам.

Если в прошлом году речные круизы в Пермь совершили около 20 тысяч туристов, то в навигацию 2022 года туристический поток составил уже 28 тысяч пассажиров. Традиционно теплоходы отправлялись из Перми в Астрахань, Ростов, Самару, Волгоград, Санкт-Петербург. В этом году стали популярными круизы в Тверь с посещением Ржева и озера Селигер, а также в Карелию с посещением Петрозаводска, островов Кижи, Валаам и Соловки. А в навигацию 2023 года появится круиз «Пять рек», который пройдет по пяти рекам России: Каме, Волге, Оке, Вятке и Белой.

Предполагается, что в юбилейный год Пермь посетят 50 тысяч круизных туристов. И в мае 2023 года в город зайдет самый современный теплоход в России «Мустай Карим», соответствующий уровню пятизвездочного отеля.

- Мы сейчас активно занимаемся продвижением туристического потенциала Перми на различных специализированных выставках и мероприятиях. Готовясь к 300-летию города, преображаем наш город, совершенствуем его инфраструктуру и насыщаем событийную линейку. Уверен, что туристические дороги России ведут в Пермь, и с каждым годом к нам будет приезжать все больше туристов, - отметил Алексей Дёмкин.

В этом году власти Перми активно представляли туристический потенциал города на различных федеральных площадках. 25 ноября в Самаре были подведены итоги 13-й национальной премии в области делового туризма RussianBusinessTravel& MICE Award, по итогам которой администрация Перми получила премию и диплом в номинации «Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации», а также благодарственный диплом за активное развитие индустрии в регионах России.

А еще Пермь вошла в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов туристического кода центра города. Благодаря этому в следующем году город получит из федерального бюджета более 200 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на превращение исторических кварталов Перми, объединяющих улицы Советскую, Пермскую, Сибирскую и Газеты «Звезда» и Архиерейское подворье, в целостное туристическое пространство с оформленными в едином стиле вывесками, системой пешеходной навигации, малыми архитектурными формами. Красивая архитектурная подсветка подчеркнет неповторимость силуэтов ряда старинных и современных зданий. В результате туристические улицы Перми будут иметь собственную идентичность.

Передаем опыт

В настоящее время межмуниципальное сотрудничество становится все более актуальным. В Пермь часто приезжают делегации из других российских городов, чтобы перенять успешный опыт работы в разных сферах городской жизни. В этом году глава Перми заключил сразу несколько соглашений о сотрудничестве с мэрами других знаковых российских «миллионников» - Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. В Пермь с официальными визитами уже приезжали делегации из этих городов.

В частности, у гостей из Тюмени, Самары, Екатеринбурга особенный интерес вызвала практика проведения фестиваля фермерской продукции, а также опыт в сфере размещения нестационарных торговых объектов. Отметим, в течение последних лет власти Перми активно занимаются наведением порядка в сфере нестационарной торговли. При этом они не только борются с незаконными киосками, но и учитывают предложения предпринимателей по расширению схемы НТО, организуют городские ярмарки с бесплатными местами для торговли, в том числе для фермеров и садоводов, которые могут продавать там свой урожай.

Налаживается и международное сотрудничество. С 2006 года Пермь является побратимом китайского города Циндао, с которым взаимодействует в сферах образования, экологии, культуры и молодежной политики. Сейчас идет подготовка к подписанию подобного соглашения с другим китайским городом Чанчжоу, так как, по мнению пермских властей, в современной ситуации именно страны Востока становятся основными партнерами в экономической и гуманитарной деятельности.

Общественный транспорт - на первом месте в стране

Реформа общественного транспорта в Перми завершена, осталась только тонкая настройка. Одним из результатов реформы стал выход системы общественного транспорта Перми на первое место во всероссийском рейтинге. Большое внимание развитию транспортной отрасли уделяет и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он ставит задачу обновлять общественный транспорт и повышать качество его обслуживания.

Эксперты компании SIMETRA, составившей рейтинг городов России по качеству общественного транспорта, провели научное исследование, взяв за основу некий идеальный город, где доволен каждый пассажир. По комфорту и удобству Пермь оказалась близка к идеалу. Высоко оценены физическая доступность и функциональность транспортной сети. Также при формировании рейтинга была учтена доля транспортных средств, доступных для отслеживания онлайн, наличие камер фото-видеофиксации нарушений и доступность проездных билетов.

Помимо того Пермь вошла в тройку городов РФ по количеству магистральных маршрутов общественного транспорта, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Магистральные маршруты - это те, что работают по регулируемому тарифу и осуществляют перевозки с 6.00 до 23.00, с интервалом не свыше 10 минут в течение времени работы. Сейчас в Перми - 17 автобусных и 3 трамвайных маршрута, являющихся магистральными.

На магистральных маршрутах всегда высокий пассажиропоток из-за их протяженности. Самые популярные магистральные маршруты - автобусы №№14, 20, 27, 50 и 77. Эксперты отметили, что Пермь за последние несколько лет добилась наибольшего успеха из всех городов в создании магистральных маршрутов.

- Пермь провела комплексную реформу общественного транспорта в последние годы и по праву способна утверждать, что ее администрация на регулярной основе отслеживает и решает проблемы общественного транспорта, - объяснили высокий результат города составители рейтинга.

Горожане справляют новоселья

Аварийные дома, построенные в позапрошлом веке или начале прошлого, постепенно исчезают с улиц Перми. А их бывшие жильцы переезжают в новые благоустроенные квартиры с горячей водой и канализацией.

Как рассказали в управлении жилищных отношений администрации Перми, с начала года по разным программам, в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» расселено уже почти 3 тысячи человек.

Для дальнейшего расселения людей из аварийного жилья в Перми планируют более активно строить муниципальные дома. Уже идет строительство такого жилья на улице Чайковского, 11, заключены контракты на возведение и сразу двух домов по улице Маяковского, 54 и 57. Еще один многоквартирный дом построят по улице Нейвинской, 3а. Всего благодаря строительству этих домов новоселье смогут справить около двух с половиной тысячи пермяков.

На участках, освободившихся после сноса аварийных домов, можно будет построить новые дома, а также школы, больницы, учреждения культуры или организовать общественные пространства.

КСТАТИ

3 и 4 сентября прошел Пермский марафон, в котором впервые приняли участие так много любителей бега – около 10 тысяч человек, представлявших 41 регион Российской Федерации и 349 городов. Самому юному участнику было 4 месяца, а самому старшему 92 года. Пермский марафон традиционно получил высокие оценки участников. И в 2023 году Всероссийская федерация легкой атлетики рекомендовала провести следующий Кубок России по полумарафону именно в Перми, в рамках нашего марафона.