«Ты чего делаешь, тебя же посадят». В Перми расстреляли мужчину с собакой

Мужчина выстрелил в соседа из-за собаки.

В Перми 1 апреля во дворе дома по улице Фонтанной, 6 произошел инцидент между двумя мужчинами. Наиль Ахмеров вышел на улицу на прогулку со своей собачкой, маленьким йоркширским терьером по кличке Яся.

Мужчина шел вдоль дома со своим питомцем, как вдруг из окна на втором этаже пожилой мужчина крикнул ему: «Уходи отсюда». Наиль ответил: «Сейчас уйдем». Собака понюхала кусты, и они пошли вокруг дома. Когда подошли к своему подъезду, разъяренный мужчина, который недавно кричал из окна, уже направлялся к ним.

- Он сказал, что посадил в палисаднике кусты, огородил их и ходить там нельзя, - рассказывает Ольга Ахмерова, супруга Наиля. – Муж ему объяснил, что собака только понюхала и они ушли.

Мужчине не понравилось, что собака нюхала кусты, которые он посадил.

Началась словесная перепалка, которая потом переросла в потасовку. Момент конфликта у подъезда запечатлела камера домофона. После непродолжительного разговора сосед достал пистолет, сначала выстрелил в сторону собаки, а затем в ногу Наиля и ушел.

- Муж до последнего не думал, что он выстрелил, он ему сказал: «Ты чего делаешь, тебя же посадят», но тот все равно выстрелил.

Наиль получил глубокую рваную рану ноги и сильный ушиб, в травмункте ногу зашили.

- Мы этого мужчину не знали раньше, несмотря на то, что живем в одном доме, - говорит Ольга Ахмарова. – Его дочь попыталась уладить с нами конфликт, сказав: «Пожмите друг другу руки и все». Она сказала, что у отца есть разрешение на травматический пистолет. Но это не значит, что можно стрелять в любого, кто тебе не понравился, рядом детская площадка, а если дети зайдут в палисадник? Мы оба пенсионеры, ни с кем у нас конфликтов никогда не было, мы ответственные собаководы, за собакой всегда убираем в пакет.

После инцидента Ахмеровы обратились с заявлением в полицию.

- В отдел полиции Свердловского района поступило сообщение от местного жителя, который сообщил что во время прогулки с собакой в него несколько раз выстрелил из травматического пистолета неизвестный мужчина, - прокомментировали случай в ГУ МВД по Пермскому краю. - Полицейские установили личность стрелявшего, и изъяли оружие. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

После случившегося у Ольги Ахмеровой пошатнулось здоровье, скачет давление, а ее супруг продолжает ходить на перевязки.

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