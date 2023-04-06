В Перми после уроков подросток жестоко избил четвероклассницу

В ситуации с избиением школьницы разбираются психологи и администрация школы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мальчик жестоко избил девочку и прямо прыгал на ней, - рассказывают очевидцы ЧП, случившегося на днях возле одной из школ в пермском микрорайоне Железнодорожный.

История с избиением четвероклассницы появилась в группе микрорайона ВКонтакте «Подслушано Железка-Пермь».

- Все произошло 4 апреля около 13.00, возле школы № 55, - написала пост одна из подписчиц группы. – Здесь жестоко избили девочку из 4 класса. Мальчик прямо прыгал на ней! Прохожая подошла и одернула его за плечо. В ответ он обозвал женщину грубым словом.

Пострадавшую школьницу посадили на скамейку и спросили, знает ли мама, что на ней издеваются?

- Я боюсь рассказывать маме, - в слезах ответила девочка.

- Уважаемые родители мальчика, учителя, директор! Обратите внимание на эту проблему, пока не стало поздно! Письмо в департамент образования написала. Надеюсь, девочка скоро будет любить ходить в школу! – закончила возмущенная подписчица группы.

Гневный пост, естественно, вызвал обсуждение пермяков, причем, многие из них были в курсе этой ситуации: «Я проезжала мимо и видела, как девочка лежала. Вокруг столпились дети и та женщина, что помогла ей встать. Это каким надо быть, чтобы такое вытворять. Девчонка совсем без сил была», «А одноклассники в это время стояли и смеялись», «С этим мальчиком не может справиться никто, и это тянется очень давно. Мама девочки хотела обращаться в полицию, но классный руководитель просила ее не выносить проблему за рамки школы, правда, ничего не менялось», «Ситуация шоковая, конечно», «Мальчики должны защищать девочек, а не бить».

Мама избитой школьницы тоже отписалась в комментариях и сообщила, что она поедет с дочерью на экспертизу, а также поблагодарила неравнодушную женщину, которая заступилась за ее дочь. Но давать комментарии для СМИ женщина отказалась.

В департаменте образования сообщили, что о ситуации знают и прокомментировали жестокое избиение девочки так:

- Специалисты департамента образования сразу включились в ситуацию, которая действительно произошла 4 апреля возле школы № 55, - ответили на запрос журналистов «Комсомольской правды» в городском департаменте образования администрации Перми. - Конфликтная ситуация взята на контроль администрацией школы. С несовершеннолетними и их законными представителями состоялась встреча по урегулированию данного конфликта. Запланирована работа по профилактике буллинга с привлечением специалистов психолого-педагогической службы и Школьной службы примирения.

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