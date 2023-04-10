Работа на результат стала стилем жизни, или как «Сибстройсервис» наводит переправы

Сергей Владимирович Кужелев, генеральный директор ООО «Сибстройсервис». Фото: ООО «Сибстройсервис».

– Вода там есть, шпунтовое ограждение надо делать, – поясняет кому-то в телефонную трубку Сергей Владимирович Кужелев, генеральный директор ООО «Сибстройсервис». – Стотонной грузоподъемности кран уже стоит, там и компрессор…

Незаурядное мастерство

Наш разговор потом еще несколько раз прерывался звонками. Руководитель живет своей работой, причем не из окна кабинета. Встретиться с ним помог случай, а в другое время его распорядок дня – на объектах, встречи с поставщиками, партнерами. Работа на результат как стиль жизни. Кстати, как раз партнеры из АО «Мостострой-11» нам рассказали, что ООО «Сибстройсервис» не сорвал ни одного проекта.

– Специализируемся на строительстве мостов, – говорит Сергей Владимирович Кужелев. – Занимаемся возведением путепроводов, устройством искусственных сооружений и на федеральных, и на региональных дорогах, по заказам муниципалитетов.

ООО «Сибстройсервис» является малым предприятием. Поэтому объемы работ – два, максимум три объекта одновременно. Генеральный директор считает, что очень важно правильно организовать работу, оценить возможности и распределить усилия. Безусловно, рост прибыли нужен, но не любой ценой.

Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино вблизи Нефтеюганска. Рядом построен временный мост. Фото: ООО «Сибстройсервис».

Строительство мостов является делом ресурсоемким. У компании в числе выполненных контракты с ФКУ «Уралуправтодор», управлениями автомобильных дорог Тюменской области, ХМАО-Югры и дорожной дирекцией ЯНАО. По меркам мостовиков, это небольшие объекты. А для выхода на конкурсные торги по большим стройкам, особенно если мосты в составе дороги, требуется весомая залоговая база, оборотные резервы. Для малого бизнеса фактически неподъемная задача. Вот здесь важным является партнерство с крупными подрядными организациями. У компании сложилось давнее плодотворное взаимодействие, к примеру, с АО «Мостострой-11» и АО «ДСК Автобан».

Действенная связь

Сегодня основные силы ООО «Сибстройсервис» заняты на реконструкции моста через протоку Чеускино в рамках ремонта автомобильной дороги Нефтеюганск – левый берег реки Обь. Компания ведет работы по демонтажу старого моста и сооружению опор нового, построили временный мост длиной 96 метров для проезда автотранспорта. Комплекс задач выполняется вместе с территориальной фирмой «Мостоотряд-29» – филиалом АО «Мостострой-11». По графику завершить работы намечено в августе.

Работы в русле реки проще и быстрее выполнить в зимний период. Фото: ООО «Сибстройсервис».

Еще в партнерстве с этим же акционерным обществом ООО «Сибстройсервис» участвует в работах по реконструкции трех мостов в Тюменской области на автодорогах Ялуторовск – Ярково и Ялуторовск – Шадринск.

В прошлом году был построен путепровод через железнодорожные пути станции Салым, вместе с АО «Мостострой-11» достроили путепровод на 124-м км автодороги Тюмень – Екатеринбург. Сдано два моста по дороге к Ноябрьску.

– С «Мостостроем-11» работаем много, – рассказывает Сергей Владимирович Кужелев. – Партнер отличный. Взаимовыручка присутствует. И в целом организация мощная, современная. И чтобы вместе работать и в дальнейшем, мы тоже и технически, и квалификационно подтягиваемся до их уровня.

Основной костяк работников предприятия состоит из специалистов, имеющих большой профессиональный опыт. Молодые кадры, которые приходят в коллектив, сразу же ориентируются на продуктивный и качественный труд. Компания в привлечении специалистов сотрудничает с профильными учебными заведениями, к примеру с Сибирским государственным автомобильно-дорожным университетом (г. Омск). А еще нужна новая техника. Совершенствуются технологии строительства и требуются энерговооруженные машины. Кое-что приобретается в лизинг, но бесконечно кредитоваться тоже нельзя. Генеральный директор рассчитывает, что компании удастся выйти на уровень прибыли от производства работ, позволяющий больше вкладывать в техническое перевооружение.

До вскрытия реки от льда новые опоры будут полностью готовы. Фото: ООО «Сибстройсервис».

Высокая маневренность

Одним из конкурентных преимуществ ООО «Сибстройсервис» Сергей Владимирович Кужелев считает мобильность. В течение недели мостостроители могут перебазироваться на 1000 – 1500 км и начать работу на новом месте. Если будущий объект не требует высоких производственных затрат, то большую организацию такой переезд и вовсе может привести к убыткам. А для малого бизнеса как раз выгодное приложение сил.

Партнерские связи помогают решать вопросы с поставкой материалов и железобетонных изделий (АО «Мостострой-11»), мостовых конструкций (ООО «Бридж» в Екатеринбурге, Дмитровский завод МЖБК в Подмосковье).

Почти половина работников ООО «Сибстройсервис» трудится здесь с момента создания организации, с 1994 года. В коллективе текучки кадров практически нет, а численность немного выросла.

– Раньше у нас было три инженерно-технических работника, и со всем объемом задач они справлялись, – говорит генеральный директор. – Теперь пришлось их штат увеличить. Много бумажной работы.

Устройство буронабивных свай. Фото: ООО «Сибстройсервис».

Для ведения ремонтно-строительных работ на мостах создано два участка. Возглавляют их молодые специалисты Алексей Александров и Жанат Биисов. Под их руководством работают дружные команды, в которых всё построено на взаимопонимании и подчинено выполнению обязательств.

Выходить на контракты в новые регионы в компании пока не планируют. Сергей Владимирович Кужелев считает, что работы много и там, где уже знают мостовиков ООО «Сибстройсервис», пользуются результатами их труда. Это капитально отремонтированные мосты через ручей и реку Пырын на автодороге Сургут – Салехард (участок граница Ямало-Ненецкого округа – Губкинский) и путепровод через железную и автомобильную дороги на 124-м км автомагистрали Р-351 Екатеринбург – Тюмень, путепровод и мост через реку Аксариха на участке реконструкции Р-351 Екатеринбург – Тюмень (148-й – 168-й км), многие другие объекты. И с каждым годом их становится больше.

– Мы любим строить мосты. Могут такие мосты быть небольшими, но они будут теми объектами, о которых всегда сможем говорить: вот, это наша работа! – заявил генеральный директор ООО «Сибстройсервис» Сергей Кужелев

Реклама. ООО «Сибсройсервис». ИНН 7203336714.