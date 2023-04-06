В школе Березовского района ученик набросился на одноклассника с ножом

В школу приехали представители Минобразования и психолог Фото: Андрей АБРАМОВ

В четверг, 6 апреля, в одну из школ в Березовского района Прикамья ученик пронес нож и набросился с ним на одноклассника. Пострадавшего мальчика госпитализировали в Кунгурскую больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, стабильное. Сейчас следователи выясняют мотивы поступка школьника и разбираются в том, как он смог зайти с ножом в образовательное учреждение.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «халатность» и «покушение на убийство». Расследование уголовных дел передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления и взято на особый контроль, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В школу приехали представители Минобразования и психолог Краевого психологического центра. Они также будут выяснять причину случившегося и координировать работу по оказанию психологической помощи пострадавшему и его одноклассникам. В Минобре подчеркивают, что ведомством будет проведен комплексный анализ причин инцидента.

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