Фото: ФК «Амкар Пермь»

Одним из главных событий в мире пермского спорта последних дней стала отставка в полном составе тренерского штаба ФК «Амкар Пермь» во главе с Рустемом Хузиным. Вместе с ним 5 апреля клуб покинули Анатолий Агрофенин и Николай Гришин. Тем удивительнее, что это произошло в день двухлетия клуба.

Президент ФК «Амкар Пермь» Валерий Чупраков поблагодарил наставников команды отметив, что вместе с ними клуб прошел непростой путь, на котором было немало ярких побед.

«Перед клубом стоит серьезная задача, поставленная губернатором. Исходя из спортивных результатов я принял решение сменить тренерский штаб и как следствие весь тренировочный процесс команды. В физическом плане команда готова, считаю, что новые тренерские идеи должны привнести в нашу игру необходимые решения. После поражения в Миассе у меня состоялся разговор с Рустемом Хузиным, в ходе которого стало понятно, что у текущего штаба нет понимания как исправлять ситуацию. Важно видеть в глазах тренера уверенность в своих силах, к сожалению, в них я увидел растерянность», - озвучил позицию клуба в своем комментарии «Комсомольской правде» Валерий Чупраков.

Напомним, в этом сезоне перед «красно-черными» стоит задача выхода в Первую лигу – второго по значимости дивизиона отечественного футбола.

Рустем Хузин и его команда

Перед возобновлением матчей в чемпионате Второй лиги после зимней паузы ФК «Амкар Пермь» провел традиционную пресс-конференцию. В ходе ее президент клуба и главный тренер команды Рустем Хузин рассказали о подготовке к ближайшим матчам. Тренерский штаб отчитался о выполнении в полном объеме программы трех учебно-тренировочных и готовности футболистов в решении поставленных задач.

Что такого кардинального произошло за последнюю неделю пока трудно понять до конца. Есть несколько версий случившегося. Главная из них – поражение в стартовом матче весенней части розыгрыша в Миассе от местного «Торпедо». На эту игру, судя по всему, делалась большая ставка и в морально-психологическом, и в турнирном положении. Потеря даже одного очка может повлиять на итоговое расположение команд и потерю шансов на выход в Первую лигу.

Мог иметь место и конфликт в видении постановки игры, руководством действиями команды. Рустем Хузин – очень горячий человек, имеющий свое мнение. В сентябре 2022 года он уже принимал решение об отставке с поста главного тренера ФК «Амкар Пермь» из-за неудачной игры команды. Тогда Валерий Чупраков ее не принял: «Думаю он поддался эмоциям... Он должен использовать свой опыт и харизму для концентрации на результате – без паники и сохраняя спокойствие… Рустем сможет ходить с высоко поднятой головой, когда достигнет цели, а не уйдет с тренерского поста».

Тогда на решение остаться на тренерском посту также повлияло решение команды, которая решила поддержать его и попросила остаться на своем посту. На этот раз не получилось.

Рустем Хузин хорошо известен пермским болельщикам еще по выступлениям за ФК «Амкар» в сезонах 2000-2004 года, тогда он выводил команду на поле с капитанской повязкой. Свою карьеру игрока Рустем Хузин завершил в 2005 году после тяжелой травмы – сложного перелома ноги. После этого решил заняться тренерской работой. В 2009 году он вернулся в Пермь уже как главный тренер молодежного состава «Амкара». Через три года возглавил главную команду. К этому времени Рустем Хузин был опытнейшим наставником, имел тренерскую категорию UEFA «A».

Следующее возвращение в пермский футбол у Рустема Хозина произошло в 2020 году, когда он возглавил «Звезду». В следующем сезоне принял предложение Валерия Чупракова и стал главным тренером созданного ФК «Амкар Пермь».

Помощниками Рустема Хузина в Перми в этом сезоне был тренерский тандем в составе Анатолия Агрофенина и Николая Гришина. Они пришли в команду из ФК «Луч Энергия» (Владивосток) в 2021 году.

Слово болельщикам

Отставка Рустема Хузина вызвала большой резонанс у болельщиков в социальных сетях. Многие задавались одним вопросом - зачем надо было убирать тренера в самом начале возобновления сезона, после всех проведенных сборов.

Пользователь с ником SM удивлен: «Не разумное решение, провести сборы, первую игру и сменить главного в решающей части отрезка. Либо нужно было раньше думать, и делать. А когда осталось только делать, начали думать…»

Alex Golev задается вопросом к руководству клуба: «Рустем Агзамович после Миасса признал свою ошибку и написал по собственному? В чем причина? Не правильно это. После сборов в самую ответственную часть отрезка чемпионата... Да было колоссальное давление на результат, нужно было дать доработать…» По его мнению, это посыл тому, к чему надо готовиться: «Что остаемся в 2 лиге при невыполнении задачи? Пока не соберем состав, который будет рвать всех в своей группе, а следующий сезон будет сложнее... Вспоминаются первые годы старого Амкара сколько лет выходили в высший дивизион...»

А вот у Motia Peeva уже весь будущий расклад известен: «Ну все. 5-6 место у нас в кармане. Ура, товарищи управляющие!!! Ура...»

Некоторые пользователи «веток» обсуждений наоборот считают, что отставка Рустема Хузина была ожидаемой, так как команда показывала неубедительную игру.

Главным сейчас остается одно – Рустем Хузин и его команда уже в прошлом, решать поставленные задачи будут другие специалисты. Кто прав и кто виноват станет известно уже совсем скоро.

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