«Воспринял предложение с большим вдохновением!» Новый главный тренер ФК «Амкар Пермь» прокомментировал свое назначение

Фото: ФК «Амкар Пермь»

По решению руководства ФК «Амкар Пермь» готовить команду к оставшимся матчам во Второй лиге будет новый тренерский квартет.

Исполняющим обязанностями главного тренера назначен Иван Черенчиков, ему будут помогать Вячеслав Доний, Сергей Волков и Максим Гавриш. Все они из старой гвардии пермского «Амкара», выступавшие за него в разные годы.

Судя по игровым амплуа помощников Ивана Черенчикова, каждый из них будет отвечать за определенные участки поля: вратарскую линию - Максим Гавриш, защиту - Вячеслав Доний, среднюю линию и нападение – Сергей Волков.

«Иван Андреевич Черенчиков провел всю карьеру в «Амкаре» как игрок и успел себя зарекомендовать как тренер с наилучшей стороны. Считаю важным сохранить вектор развития клуба и давать возможность проявить себя не только местным игрокам, но и нашим талантливым тренерам», - пояснил выбор нового тренерского штаба Валерий Чупраков.

В этом с ним согласны и многие болельщики клуба.

«Надеемся это было правильным решением, успехов штабу Ивана Андреевеча, все амкаровские прошли вместе через многое. Груз ответственности, вчера еще молодежкой командовали и тут все это резко…», - пишет Алекс Гол.

Как рассказал «Комсомолке» Иван Черенчиков, предложение от президента клуба для него стало большой неожиданностью.

«Валерий Михайлович пригласил и задал вопрос: готов ли я, вместе со своим штабом, возглавить команду. Времени для принятия решения мне не потребовалось, я ответил сразу, что готов приложить все усилия для решения задачи. Мы вместе с Сергеем Волковым и Максимом Гавришем восприняли это предложение с большим вдохновением! Очень рад, что в наш штаб вошел опытный Вячеслав Доний», - делится главный тренер команды Иван Черенчиков.

Тренерский штаб ФК «Амкар Пермь» приглашает болельщиков команды на ближайшие матчи: «Важно сплотиться вместе для достижения результата!»

Ближайший матч пермяки проведут в родных стенах 13 апреля против омского «Иртыша». (0+)

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