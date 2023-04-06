Президент «Амкара» Валерий Чупраков объяснил смену главного тренера в команде

В четверг утром Иван Черенчиков (справа) провел первую тренировку в своем новом статусе. Фото: t.me/fc_amkar_perm

В ФК «Амкар Пермь» произошли серьезные кадровые перестановки. В среду вечером стало известно, что клуб покидает главный тренер команды Рустем Хузин, а вместе с ним - старший тренер Анатолий Агрофенин и тренер вратарей Николай Гришин.

Причины такого решения объяснил президент ФК «Амкар Пермь» Валерий Чупраков:

- Мы благодарим тренерский штаб Рустема Хузина за работу. Вместе мы прошли непростой путь, было немало ярких побед, но на данном этапе для выполнения задачи, поставленной губернатором, мы считаем необходимым провести кадровые решения. Мы понимаем значимость серьезной задачи именно в этом сезоне и имеем мощную поддержку со стороны региона. Исходя из этого, вынуждены принять такое решение.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Иван Черенчиков, помогать ему будут Вячеслав Доний, Сергей Волков и Максим Гавриш.

- Иван Андреевич Черенчиков провел всю карьеру в «Амкаре» как игрок и успел зарекомендовать себя как тренер с наилучшей стороны, - отметил Валерий Михайлович. - Считаю важным сохранять вектор развития клуба и давать возможность проявить себя не только местным игрокам, но и нашим талантливым молодым тренерам.

Иван Черенчиков – легендарный футболист «Амкара». Он провел в команде 15 сезонов – с 2002 по 2017 годы, отыграв более 250 матчей в Российской Премьер-лиге.

С июня 2021 года Иван Андреевич входил в штаб ФК «Амкар Пермь», с ноября - в тренерский штаб «Амкара-2», а в январе 2023 года возглавил молодежку «Амкара».

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Теперь уже экс-тренер Рустем Хузин играл за «Амкар» с 2000 по 20004 годы. В 2013 году занимал должность главного тренера красно-черных в Премьер-лиге, после этого работал в клубах «Нефтехимик», Лада-Тольятти», «Луч», «Звезда».

«Амкар Пермь» он возглавил летом 2021 года. Под его руководством команда провела 36 матчей в ФНЛ-2, Второй лиге и Кубке России, одержав 27 побед, 14 поражений, еще 7 раз сыграли в ничью.