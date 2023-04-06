Ульяна Бошарова. Фото с личной страницы девочки ВКонтакте

В Перми ищут 12-летнюю Ульяну Бошарову. Сестра пропавшей Алина рассказала «Комсомолке», что 5 апреля в 13.00 Ульяна ушла в школу, а вечером должна была пойти на на танцы, но там она не появилась.

- В последний раз ее видели в 19.00 на улице Молдавской, 10А на трубах с незнакомыми парнями и пьяной женщиной, - рассказывает Алина. - Когда мы пришли на адрес, эти люди сказали, что Ульяна уехала. Звонили на ее телефон, он молчал, а потом перезвонил водитель автобуса и сказал, что нашел телефон в салоне. Автобус ехал в центр города. Никто из ее друзей не знает, куда она могла пропасть.

Приметы:

Рост 140 см, вес 35–40 кг. Была одета в бежевую куртку, белый костюм и белую обувь. также с собой у девочки был фиолетовый рюкзак.

- Никогда такого не было, чтобы она пришла домой не вовремя. Мы уже обратились к волонтерам и написали заявление в полицию, - рассказала Алина.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении девочки, просят сообщать по телефону +7 (901) 265-06-48.

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