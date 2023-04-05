Уроки жизни Ивана Семенова: пермский театр покажет премьеру по повести Льва Давыдычева

Историю Ивана Семенова – героя книжки пермского писателя Льва Давыдычева – расскажут на сцене Пермского театра кукол. Известная в советские годы повесть «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника», напомним, уже легла в основу фильма. В прошлом году на экраны вышла картина «Иван Семенов – школьный переполох» (6+), снятая режиссером Антоном Богдановым.

Правда, киношный Иван Семенов (его сыграл московский школьник Роман Погорелов) уже не второклассник и второгодник, а пятиклассник из элитной гимназии, который фантазировать и хулиганить любит больше, чем учиться. Родители переводят его в обычную школу на окраине Перми, но Иван и там быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще.

Фильм стал одним из лидеров проката, и зрителей ждет продолжение истории про неутомимого выдумщика. Завершение трилогии о приключениях неутомимого хулигана будут снимать зимой.

Создатели театральной версии решили иначе взглянуть на любимого героя. И назвали спектакль «Уроки жизни Ивана Семенова» (6+ от 8 лет). В их версии главный герой – креативный ребенок с богатой фантазией, который не вписывается в рамки стандартной школы.

Действие перенесут в 60-е годы прошлого века, советская эпоха найдет отражение в соответствующих костюмах и декорациях.

- Ивана Семенова в театре кукол еще не ставили, поэтому мы все испытываем любопытство и азарт, как первооткрыватели, - говорит художник Анастасия Гончарова. - Иван - школьник, поэтому в сценографическом решении появятся тетрадки, дневники, аппликации из газет и журналов. А главным визуальным образом станет дверь как символ перехода, взросления человека.

Постановщики считают, что спектакль будет интересен не только детям, но и их родителям и педагогами.

- Нам интересно поразмышлять: изменился ли подход к воспитанию с 60-х годов, со времени написания книги, и как лучше учить детей - чесать всех под одну гребенку или применять индивидуальный подход к каждому, - отметил режиссер Дмитрий Богданов.

По версии авторов постановки, Иван Семенов - символ целого поколения, чьей мечтой было покорить космос. Поэтому на сцене появится астронавт в настоящем ретрокостюме, а премьерный показ состоится 12 апреля, во Всемирный день космонавтики.