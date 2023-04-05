Кисточку держит в зубах: пермячка в инвалидном кресле пишет удивительные картины

Наталия увлекается живописью с 14 лет. Фото: личный архив.

Оптимизму и жизнелюбию 45-летней Наталии Жижилевой из Култаево могут позавидовать многие. Она родилась с тяжелой травмой шейного позвонка. Интеллект девочки не пострадал, но на всю жизнь Наталия оказалась прикована к инвалидному креслу.

Самое главное в этой истории то, что пермячка научилась жить полной жизнью: она выучилась, получила высшее образование и пишет сейчас удивительные картины. А рядом с ней по жизни всегда идет ее мама, Нина Викторовна.

Наталия (в центре) с мамой Ниной Викторовной (слева) и любимым завучем из Пермской Духовной Семинарии Натальей Ивановной Росстомагиной. Фото: личный архив.

- Живописью дочь увлеклась в 14 лет, и вот уже 31 год пишет замечательные картины, - рассказывает мама.

На холстах необычной художницы оживают цветы, храмы, животные и удивительная уральская природа. А еще Наталия окончила Пермскую Духовную Семинарию и пишет иконы. За заслуги ей даже была вручена золотая медаль Сергия Радонежского.

- Свои картины я создаю, держа кисть губами, - объясняет Наталия. – Сначала грунтую холст, потом кисточкой начинаю делать наброски, карандаш в работе не участвует. Краски на палитру мне выдавливает мама.

Художница пишет иконы. Фото: личный архив.

- Сюжеты дочка берет во время выездов на природу, рыбалку, да и просто из головы, - говорит Нина Викторовна. – Еще она участвует в Крестных ходах, также у нас есть сад, и все букеты обязательно через нее проходят. Пишет дочь и портреты.

Свои картины Наталия старается выставлять на выставках и если находятся покупатели - продает, ведь холсты и краски стоят немалых денег. Один тюбик – рублей 500-800.

Все букеты Наталия обязательно рисует. Фото: личный архив.

- Я благодарна каждому покупателю, ведь каждая картина для меня – это как ребенок, и я всегда молюсь за каждого покупателя, потому что его деньги дают мне возможность поверить в себя, купить холсты и краски для новых картин, а также рамки для выставок. А так как пока я держу кисть в зубах и пишу картины, зубы у меня ломаются, то вопросами здоровья мне тоже придется заняться.

Художница Наталия Жижелева к 300-летию Перми очень хотела бы организовать выставку своих работ, но пока не знает, где. Среди ее картин есть много храмов, видов города и уральской природы. Если среди читателей найдутся желающие организовать выставку этой удивительной пермской художницы, ее контакты есть в редакции «КП». Связаться с нами также можно через группу ВКонтакте «Комсомольской правды в Перми».

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