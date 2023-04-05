Вика и Илья не виделись долгие 18 лет. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим».

Когда Вике было четыре года, а Илье - два, их маму лишили родительских прав. Детей с ограниченными возможностями здоровья определили в разные детские дома-интернаты для сирот с инвалидностью. В итоге родные брат и сестра потерялись на целых 18 лет и даже забыли о существовании друг друга.

Когда Вика выросла, ее перевели в психоневрологический интернат для взрослых, а Илья вытянул «счастливый билетик» и из детского дома-интерната для сирот с инвалидностью переехал в Пермь. Он стал участником проекта «Вернуть будущее» благотворительного фонда «Дедморозим». И теперь живет в специальной квартире, расположенной в обычной многоэтажке, и учится самостоятельной жизни.

Суть проекта проста и очень человечна: по существующим правилам сироты с инвалидностью всю свою жизнь вынуждены провести в закрытых учреждениях, где за них решается все: когда просыпаться, что есть на обед, когда гулять и что надевать на улицу.

Лишь малой части постояльцев этих интернатов посчастливится оказаться в семье или начать жить самостоятельно. Чтобы людей, живущих вне интернатов, стало больше, «Дедморозим» запустил проект «Вернуть будущее».

Неравнодушные пермяки поддерживают его, в итоге у выпускников интернатов появляется возможность пожить в «квартире будущего» и при помощи специалистов получить все необходимые навыки для начала самостоятельной жизни.

Живя здесь, сироты с инвалидностью впервые ходят в магазины, готовят себе еду и оплачивают коммунальные платежи. Также команда проекта помогает своим подопечным в решении проблем со здоровьем, образованием, жильем и помогает им восстанавливать и налаживать отношения с родственниками.

Вика и Илья несказанно счастливы, что наконец-то смогли встретиться друг с другом. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим».

Пока Илья проходил обучение в «квартире будущего», координаторы фонда узнали, что у него есть сестра, которая живет в интернате в Пермском крае, и предложили парню устроить их знакомство. Илья был сильно удивлен, он не имел представления о своей семье. И когда впервые услышал о Вике, начал задавать много вопросов: «А мы с ней увидимся?», «Она будет жить со мной?»

Оба – и Илья, и Вика - очень волновались перед первой долгожданной встречей. В подарок для сестрички парень выбрал средства по уходу, канцтовары и вкусняшки. Полдороги Илья ехал в машине молча, глядя в окно. А Вика в ожидании брата надела свое самое лучшее красное платье и накрыла чайный стол.

- Как ты изменился, Илья, стал такой большой, даже меня перерос, - ахнула сестра, когда впервые после долгой разлуки увидела родного братишку.

Они были еще слишком маленькие, когда судьба разлучила их, и вряд ли помнили друг друга.

- Как жизнь? Чем ты занимаешься? – взяла брата за руку старшая сестра.

- Уже несколько месяцев живу в Перми, учусь самостоятельной жизни, хожу на обучение в столярную мастерскую, мы делаем детали для музыкальных инструментов, меня мастера хвалят, - рассказывал он.

Команды интерната и фонда «Дедморозим» постарались сделать так, чтобы встреча прошла максимально комфортно для ребят.

- Сначала они попили чай и пообщались, - рассказали координаторы фонда. – В эти мгновения Вика ласково называла Илью братиком и держала за руку. Потом они отправились гулять по территории учреждения. Когда встреча подходила к концу, брат с сестрой уже обнимались и обменивались телефонами. В тот вечер по пути домой Илья был несказанно счастлив, ведь благодаря этой встрече он обрел значимую поддержку в лице заботливой сестры.

Расставаясь, брат и сестра обнялись и договорились продолжать общаться. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим».

Как сложится общение родных брата и сестры дальше – зависит от многих факторов. Не исключено, что когда-нибудь и Вика станет участником проекта «Вернуть будущее», но пока брат с сестрой договорились, что будут переписываться в соцсетях и при любой возможности встречаться. Не исключено, что летом Вику отпустят из интерната погостить к брату в Пермь.

- Всегда, когда мы находим контакты родителей или родственников наших подопечных, первым делом спрашиваем обе стороны о желании общаться, - объясняет директор фонда «Дедморозим» Надежда Ли. - Если это взаимно, то стараемся сделать все, чтобы восстановить отношения с родственниками. Дальше все может сложиться по-разному. Важно, что у ребят и их семей есть право выбора и возможность принять самостоятельное решение — стать ли единым целым или просто друзьями, получить ответы на вопросы и понять, что рядом есть более близкие и значимые люди.

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