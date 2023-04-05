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"Бизнес-новости": Пермь5 апреля 2023 9:50

Обучение, стабильность, рост: в СПК прошла встреча для соискателей от центра занятости

Особый интерес соискателей вызвала программа обучения на рабочие специальности, которая доступна каждому трудоустроенному в СПК сотруднику
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото предоставлено СПК

Фото предоставлено СПК

На заводе «СтройПанельКомплект» прошла встреча для соискателей, организованная службой персонала СПК и специалистами Центра занятости населения Пермского края.

Для гостей была проведена презентация о компании, социальных гарантиях работодателя и программах мотивации, а после общей презентации директор по персоналу и обучению Елена Волкова и специалисты службы провели индивидуальные консультации с учетом характеристик соискателей – образования, опыта, целей и возможностей.

Особый интерес соискателей вызвала программа обучения на рабочие специальности, которая доступна каждому трудоустроенному в СПК сотруднику. Они действуют по направлениям «Стропальщик», «Формовщик железобетонных изделий и конструкций», «Арматурщик», «Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки», «Машинист крана».

Фото предоставлено СПК

Фото предоставлено СПК

Такой формат получения дополнительной специализации позволяет повысить свою квалификацию без отрыва от работы, получить весомый практический опыт – ведь предприятие полного цикла обладает всеми ресурсами для практических занятий, и повысить профессиональные компетенции.

Еще одним плюсом для соискателей является возможность выбрать участок работы, оптимально приближенный к месту проживания. Такие возможности открывает трудоустройство на строительные участки – СПК возводит объекты в разных районах города.

По результатам индивидуальных консультаций были назначены собеседования с профильными руководителями подразделений.

Совместные мероприятия со службой занятости позволяют привлечь аудиторию в активном поиске, что ускоряет процесс трудоустройства при положительном решении обеих сторон, и охватить для первого знакомства большее количество людей. Трудоустройство на предприятие с большой историей деятельности способствует профессиональному росту, обеспечивает для соискателей финансовую стабильность и долгосрочный горизонт планирования своего профессионального пути.

Фото предоставлено СПК

Фото предоставлено СПК

Вакансии СПК размещены на сайте: www.zavod-spk.perm.ru

АО «СтройПанельКомплект», г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45а.

Тел. службы персонала: (342) 200-95-14

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БИЗНЕС-ПРЕСС