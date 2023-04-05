Обучение, стабильность, рост: в СПК прошла встреча для соискателей от центра занятости

Фото предоставлено СПК

На заводе «СтройПанельКомплект» прошла встреча для соискателей, организованная службой персонала СПК и специалистами Центра занятости населения Пермского края.

Для гостей была проведена презентация о компании, социальных гарантиях работодателя и программах мотивации, а после общей презентации директор по персоналу и обучению Елена Волкова и специалисты службы провели индивидуальные консультации с учетом характеристик соискателей – образования, опыта, целей и возможностей.

Особый интерес соискателей вызвала программа обучения на рабочие специальности, которая доступна каждому трудоустроенному в СПК сотруднику. Они действуют по направлениям «Стропальщик», «Формовщик железобетонных изделий и конструкций», «Арматурщик», «Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки», «Машинист крана».

Фото предоставлено СПК

Такой формат получения дополнительной специализации позволяет повысить свою квалификацию без отрыва от работы, получить весомый практический опыт – ведь предприятие полного цикла обладает всеми ресурсами для практических занятий, и повысить профессиональные компетенции.

Еще одним плюсом для соискателей является возможность выбрать участок работы, оптимально приближенный к месту проживания. Такие возможности открывает трудоустройство на строительные участки – СПК возводит объекты в разных районах города.

По результатам индивидуальных консультаций были назначены собеседования с профильными руководителями подразделений.

Совместные мероприятия со службой занятости позволяют привлечь аудиторию в активном поиске, что ускоряет процесс трудоустройства при положительном решении обеих сторон, и охватить для первого знакомства большее количество людей. Трудоустройство на предприятие с большой историей деятельности способствует профессиональному росту, обеспечивает для соискателей финансовую стабильность и долгосрочный горизонт планирования своего профессионального пути.

Фото предоставлено СПК

Вакансии СПК размещены на сайте: www.zavod-spk.perm.ru

АО «СтройПанельКомплект», г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45а.

Тел. службы персонала: (342) 200-95-14

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