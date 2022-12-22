Новогодний Фестиваль «Дягилев+» 2022 в Перми: место и даты проведения лекционной программы

Фото: Дягилевский фестиваль.

Лекционная программа будет дополнять основную программу Фестиваля «Дягилев+» 2022 в Перми.

Специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» 2022 в Перми входит в линейку новогодних событий, посвященных 300-летнему юбилею города.

Очередной Дягилевский фестиваль состоится в Перми в середине июня 2023 года.

Место проведения лекционной программы Фестиваля «Дягилев+» 2022 в Перми

Местом проведения лекционной программы Фестиваля «Дягилев+» 2022 в Перми станет пространство частной филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44).

Как добраться: трамваи маршрутов №4, №7 и №12 до остановки «Улица Газеты «Звезда» / ЦУМ».

Вход для зрителей свободный. (12+)

Полная лекционная программа Фестиваля «Дягилев+» 2022 в Перми

Лекционная программа Фестиваля «Дягилев+» 2022 в Перми будет проходить в течение трех дней, с 24 по 26 декабря.

24 декабря 2022

В 17:30 музыковед и музыкальный критик Георгий Ковалевский в своей лекции «Квартеты Шостаковича сегодня: как слушать и что слышать» расскажет о непубличной природе жанра струнного квартета и о том, как в работах Шостаковича этот серьезных разговор четырех инструментальных голосов превращается в увлекательный квест для слушателя.

В 22:00 хормейстер musicAeterna Евгений Воробьев на встрече со зрителями объяснит, как в программе Рождественского концерта хора отражаются некоторые музыкальные «привычки» XVI-XXI веков, свойственные разным культурам.

25 декабря 2022

В 18:00 скрипач и композитор, лидер петербургского ансамбля «МолОт» Артур Зобнин очертит диапазон композиторского языка Карла Орфа от популярной «Кармины Бураны» до радикальных театральных высказываний, обращенных одновременно и в будущее, и вглубь веков.

26 декабря 2022

В 18:00 дирижер и скрипач, один из концертмейстеров musicAeterna и дирижер-ассистент Теодора Курентзиса Илья Гайсин объяснит, насколько необычен музыкальный язык De temorum fine comoedia и почему она так редко ставится, а также раскроет некоторые секреты пермской постановки.

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