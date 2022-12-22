Первыми по Чусовскому мосту проехали ретро-автомобили

"Обновить" мост доверили ретро-автомобилям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Разрешите открыть движение по новому мосту! - обращается по видеоконференцсвязи вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский к губернатору Дмитрию Махонину - тот находится в Москве на совещании.

- Открывайте движение! - командует глава Прикамья.

По словам губернатора, это один из самых амбициозных проектов в стране. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В канун Нового года в Перми наконец-то пошли машины в сторону Березников по новому мосту через Чусовую. Его начали строить еще в 2018-м в рамках концессионного соглашения. И вот - долгожданное событие, которого ждали 5 лет.

Опробовали «Волгами» и «КамАЗами»

Первыми путь в полтора километра преодолевают ретро-автомобили.

Такой олень - украшение дорог. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водитель «Волги» ГАЗ-21 Михаил Пономарев позже признается:

- Впечатления потрясающие - нам первыми удалось проехать по новому мосту! Он действительно нужен нашему краю - я сам не раз стоял тут в пробках.

Михаилу Пономареву не раз приходилось стоять в пробках на старом мосту. Фото: Андрей МАТЛИН

Чтобы подтвердить надежность моста, по нему движется колонна «КамАЗов» с надписями «Стройтрансгаз».

Из «обычных» машин первой ласточкой оказывается серая «Лада-Калина». Пассажирка на переднем сиденье оживленно снимает исторические видеокадры на смартфон.

Первая ласточка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Старый мост закрыли

Впрочем, пробки на мосту все же останутся на какое-то время - сотрудники ДПС, открыв новый мост, перегораживают заградительными блоками старый.

Новый мост выдержит и большегрузы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сразу после новогодних праздников его начнут ремонтировать, - объявляет с импровизированной сцены вице-премьер. - Планируем открыть его в марте 2024 года.

В честь открытия моста многих сотрудников организации-подрядчика наградили благодарственными письмами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Затем работникам «Стройтрансгаза» торжественно вручают благодарственные письма.

Проезд открыт! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Генеральный подрядчик АО «Стройтрансгаз» в 2022 году выполнил все свои обещания и вводит в эксплуатацию мостовое сооружение длиной 1506 метров габаритом 10,75 метра с двумя полосами движения, - обращается к ним Андрей Алякринский. - Госкомиссия провела все необходимые испытания и исследования, и мы сегодня получили разрешение на эксплуатацию моста и открыли по нему движение.

Андрей Алякринский поблагодарил мостостроителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вице-премьер признался: когда полтора года назад согласовывали новый график строительства, ему не верилось, что мост сдадут до конца этого года.

Новый мост имеет длину в полтора километра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Строители не подвели, они сделали всем нам прекрасный подарок к Новому году, - звучат с экрана слова губернатора Дмитрия Махонина. - Это один из самых амбициозных проектов в стране.

Объект еще будут достраивать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кто будет платить

По расчетам, двигаться по мосту можно будет со скоростью 100 километров в час, а на подходах к нему - до 120 километров.

Впрочем, в ближайшее время развить такой темп вряд ли удастся - сворачивать на новый мост с той и другой стороны пока приходится со старых подъездных путей. Новые пока что нарисованы только на схеме, установленной перед въездом на мост. На ней же значится пункт оплаты проезда - все правильно, мост ведь концессионный, а значит, рано или поздно он станет платным.

Строительство продолжается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти обещают, что платить за проезд по новому мосту будут только водители транзитного транспорта. И не раньше, чем отремонтируют старый мост, построенный 26 лет назад.

- Сколько и кому придется платить, мы определим в 2024 году при вводе в эксплуатацию всего объекта, - объяснил Андрей Алякринский.