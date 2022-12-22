«Чекан» с «восьмеркой»: появились эскизы развязок к третьему мосту через Каму

Фото: презентация Минтранса Пермского края

Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании правительства продемонстрировал, как будут выглядеть транспортные развязки на подходах к третьему мосту через Каму. С улицы Окулова развязка будет в виде «восьмерки», на улице Докучаева появится круговая развязка, над которой вторым уровнем пройдет улица Якутская.

- Двухуровневые развязки на подходах к мосту позволят более равномерно распределить транспортные потоки и повысить безопасность движения, - отметил министр.

Напомним, третий мост, для которого выбрана форма «Чекан» с высоким несущим элементом, пройдет от площади Гайдара через улицу Окулова. На правом берегу его развязка соединится с улицами Спешилова, Якутской и Докучаева в районе Соснового бора и ТЦ «СпешиLove».

Сейчас ведутся проектные работы, которые планируется завершить в мае будущего года, чтобы в 2024 году начать строительство.

Оно пройдет в три этапа. Первый – взведение самого моста и ближних подходов к нему от улицы Маршала Жукова на правом берегу и от площади Гайдара на левом. Второй – прокладка дороги от улицы Маршала Жукова до соединения с улицей Якутской, реконструкция транспортной развязки на пересечении Спешилова – Якутской – Докучаева – дороги Дружбы и строительство путепроводов через железнодорожные пути. Третий этап – реконструкция и расширение улицы Екатерининской на участке от площади Гайдара до улицы Плеханова.