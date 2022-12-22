Новогодний «Пермский книжный фестиваль» 2022 в Перми: время и место проведения, участники, программа мероприятий

Фото: Пермский книжный фестиваль.

Одним из главных новогодних событий в Перми станет выставка-ярмарка «Пермский книжный фестиваль» 2022. В программу войдут более 30 мероприятий для детей и взрослых: презентации книжных новинок, творческие встречи, выступления учёных, спектакли и читки пьес, а также мастер-классы и игры для детей. В рамках выставки-ярмарки «Пермский книжный фестиваль» 2022 в Перми свои книги представят 30 российских издательств.

Фото: Пермский книжный фестиваль.

Время и место проведения новогодней выставки-ярмарки «Пермский книжный фестиваль» 2022 в Перми

Выставка-ярмарка «Пермский книжный фестиваль» 2022 откроет линейку новогодних событий юбилея Перми.

«Пермский книжный фестиваль» 2022 состоится с 23 по 25 декабря в Перми. Местом его проведения станет цех №4 социокультурного пространства «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1).

Время проведения выставки-ярмарки «Пермский книжный фестиваль» 2022 в Перми:

- 23 декабря и 24 декабря с 12:00 до 21:00;

- 25 декабря с 12:00 до 18:00.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный (0+).

Выставка-ярмарка «Пермский книжный фестиваль» 2022 в Перми пройдет при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Фото: Пермский книжный фестиваль.

Участники новогодней выставки-ярмарки «Пермский книжный фестиваль» 2022 в Перми

Участниками новогодней выставки-ярмарки «Пермский книжный фестиваль» 2022 в Перми станут книжные издательства России, известные писатели и ученые, творческие коллективы и библиотеки города.

Хедлайнерами новогодней выставки-ярмарки «Пермский книжный фестиваль» 2022 в Перми станут писатели Ислам Ханипаев и Алексей Варламов.

Ислама Ханипаева критики называют «прорывом года». Писатель презентует свою новую книгу «Большая суета» – новогодняя история для взрослых, «книга о надежде и том, что добро должно быть с кулаками».

Доктор филологических наук, профессор МГУ, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов презентует свою новую книгу «Василий Розанов» из серии ЖЗЛ. Василий Розанов считается самым спорным и загадочным персонажем Серебряного века, «вольный пленник собственных впечатлений». По итогам 2022 года это произведение Алексея Варламов победило в премии «Большая книга».

В течение всех трех дней, с 23 по 25 декабря 2022 года, выступят известные ученые и журналисты: преподаватели ПГНИУ Анастасия Фирсова, Илья Роготнев и Зоя Антипина, сценарист и краевед Светлана Федотова, Вячеслав Дегтярников.

Во время лекции о судьбе и творчестве поэта-футуриста Василия Каменского его стихи будет читать актер и музыкант Александр Смирнов.

На выставки-ярмарки «Пермский книжный фестиваль» 2022 в Перми пройдут творческие встречи с пермскими писателями: Федором Востриковым, Наталией Гумеровой, Алексеем Мальцевым, Олегом Черняком, Андреем Зелениным и Галиной Шестаковой. Специальные события приготовлены издательством «Сенатор» и Пермским отделением Союза писателей.

В числе участников «Пермского книжного фестиваля» 2022 в Перми будут ведущие издательства и дома книги: «Манн, Иванов и Фербер», «АСТ», «РуДа», «Лайвбук», «Согласие», дом гуманитарной книги «Гнозис», «Белый город», «ЯникО», «Карьера Пресс». Отдельное внимание уделят пермским издательствам и профессиональным объединениям: «Лира-2», «Сенатор», региональное отделение Союза писателей России.

Специально для «Пермского книжного фестиваля» 2022 в Перми был сформирован отдельный набор издательств, специализирующихся на тематике искусства. Альбомы по живописи, архитектуре, музейные каталоги представит издательство «Северный паломник». Приедут представители ведущего издательства по истории моды «Этерна», выпускающего серию Memoires de la mode от Александра Васильева и альбом про моду 20-ых годов XX века «Молодые и красивые». Книги по искусству, архитектуре, дизайну привезёт компания «БуксМАрт».

Книги для детей и подростков от мировых и современных российских авторов предложат: «Самокат», «Аквилегия-М», «Априори-Пресс», «КомпасГид», «Розовый жираф», «Молодая мама», писатель Ольга Малышкина, «Абрикобукс» и «Перельмания». Книги по развитию творческого мышления для детей представит издательство «Галактика». Издательство «ТриМаг» презентует архивы журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки», а также издание российских комиксов с 1911 года до сегодняшнего дня.

Фото: Пермский книжный фестиваль.

Подробная программа мероприятий новогодней выставки-ярмарки «Пермский книжный фестиваль» 2022 в Перми

Программа мероприятий новогодней выставки-ярмарки «Пермский книжный фестиваль» 2022 в Перми включит несколько десятков событий.

Выставка-ярмарка «Пермский книжный фестиваль» – семейное мероприятие. Втечение субботы и воскресенья, 24 и 25 декабря 2022 года, с 12:00 до 15:00 запланированы события для детей. Состоятся мастер-классы по изготовлению новогодней открытки и другие творческие события, презентация-игра по книгам «Фетровые рифмы», конкурс новогодних стихов, будет работать игротека с добрыми играми.

В пятницу, 23 декабря 2022 года, фестиваль откроется презентацией литературных новинок от издательств. Во второй половине дня библиотека им. Горького проведет обзор книг об истории Перми и произведений – лауреатов последних литературных премий.

В субботу, 24 декабря 2022 года, в деловой программе фестиваля запланирована презентация издательского проекта Министерства культуры Пермского края «Пермь на планах города: три века роста», о проекте расскажут его авторы из библиотеки им. Кузьмина и Государственного архива Пермского края. Архив также представит альбом фотографий XIX-XX веков из личных фондов.

В программу мероприятий вошли ряд творческих событий. Вечер пятницы и субботы, 23 и 24 декабря 2022 года, пройдут под аккомпанемент саксофона и струнного трио. В первый день работы фестиваля поставят поэтический спектакль на стихи и песни Марины Цветаевой, Николая Гумилева и других авторов. Во второй день состоится тематический литературный слэм прозаиков, где в первом туре авторы будут прочитают свои тексты о Перми. Вечером воскресенья, 25 декабря, состоятся читки документальных пьес на основе личных историй пермяков о дружбе, работе и любви к родной Перми.

Подробная программа мероприятий новогодней выставки-ярмарки «Пермский книжный фестиваль» 2022 в Перми для каждого дня, 23-25 декабря, по ссылке.

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