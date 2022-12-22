Экс-студенту ПГНИУ, получившему под «шумок» полмиллиона рублей после стрельбы в университете, вынесли приговор

После того, как правда вскрылась, молодой человек возместил весь нанесенный ущерб. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Я полностью признаю свою вину, я совершил противоправные действия, был нечестен со многими: травматологами, следователями и хочу принести за это извинения. Мне не стоило этого делать, и сейчас не было бы никаких проблем и все было бы благополучно. Я еще раз хочу принести свои извинения, и прошу строго меня не наказывать, – цитирует последнее слово бывшего студента пермского университета Александра Калинина АиФ-Прикамье.

Напомним, гособвинение запросило для экс-первокурсника, сидящего на скамье подсудимых, два с половиной года лишения свободы и штраф.

Его судили по статье «Мошенничество при получении выплат». После трагедии в ПГНИУ Калинин решил «под шумок» получить выплаты, которые назначались семьям погибших и пострадавшим. Он обратился в травмпункт и сказал врачу-травматологу, что, когда была стрельба в университете, он, как и другие студенты, тоже прыгал из окна аудитории 202 в восьмом корпусе и получил травму стопы.

Доктор, не подозревая что его вводят в заблуждение, поставил диагноз «ушиб стопы» и передал информацию в минздрав. Так парень, якобы получивший легкий вред здоровью, попал в списки пострадавших, которым назначали и выплачивали матпомощь.

- Подсудимый нанес ущерб региональному и федеральному бюджету на общую сумму полмиллиона рублей, - объяснил прокурор.

На полученную материальную помощь Калинин купил себе новый Айфон, а остальные деньги отдал маме. Однако после того, как правда вскрылась, возместил весь нанесенный ущерб.

По закону Калинину могло грозить до шести лет лишения свободы, но адвокат просил суд о снисхождении и назначении любого наказания, не связанного с лишением свободы. В суд на вынесение приговора Калинин пришел с большой спортивной сумкой.

- У него были долги по учебе, и он подумал, что преподаватели дадут ему послабление, зная, что ему пришлось пережить во время стрельбы. Потому и решился на обман, - зачитывает судья обвинительный приговор. - Летом его допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу и выяснилось, что он всех ввел в заблуждение. После трагедии он рассказал своей бывшей девушке, которая просто находилась в университете в момент стрельбы и не пострадала, что можно получить деньги из-за произошедшего. Она сказала, что ей это не нужно. Но вскоре он начал хвастаться, что съездил в травмпункт и получил справку о травме. И ему перечислили деньги. Чтобы доказать вину подсудимого следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нахождение (билинг) телефона в момент нападения на университет.

В итоге выйдя из совещательной комнаты судья огласила вердикт: 400 часов обязательных работ. Услышав эти слова, Александр Калинин выдохнул, забрал сумку и пошел домой.

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