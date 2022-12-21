В Перми молодая жена едва не зарезала мужа

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Супружеская пара только год в официальном браке. Ей 36 лет, ему 40. Живет семья в коммунальной квартире в доме по улице Дружба. Соседи на молодоженов не жалуются, полиция тоже претензий не имеет. Жена не работает, он шабашит в такси. В тот день 17 декабря муж и жена немного выпили, вспыхнула «бытовая ссора» (так обычно пишут в криминальных сводках). И все бы закончилось тихо, как обычно, но женщина начала выгонять мужа из квартиры, а он не уходил. Тогда она схватила нож и ударила им в грудь любимому.

У потерпевшего задето легкое, но на тот момент супруги не понимали, насколько серьезное ранение. Они приложили тряпку к ране, легли спать. К утру вся простынь была в крови, но сама рана у мужчины уже не кровоточила. Он переоделся в чистую одежду и поехал к своей маме. А там потерпевшему стало плохо, он не мог дышать. Мать вызвала скорую помощь. Медики успели спасти раненого, сделали операцию.

Сотрудники Следственного комитета стали задавать вопросы жене человека, получившего тяжкий вред здоровью. Но дама отрицала свою причастность, говорила, что муж где-то сам упал на нож. Позднее женщина вину свою признала.

Лариса Богушевская (следователь СО по Мотовилихинскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю): «Уголовное дело возбуждено по статье покушение на убийство. Потерпевший получил ранение в жизненно важный орган. 21 декабря женщине 1986 года рождения избрана мера пресечения - арест».

Обвиняемая считается не судимой, поскольку ее судимости погашены. Но ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за вымогательство с применением насилия и истязание собственной матери. А вот ее мужа, потерпевшего, характеризуют все как положительного человека, тихого, спокойного. У пары был конфетно - букетный период, первый год после свадьбы. Но коррективы в жизнь молодоженов внес, в очередной раз, алкоголь.

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