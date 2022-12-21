Что не расскажут в школах Перми 22.12.22: день зимнего солнцестояния и метеорный поток Урсиды

Урсиды. Фото: Пермский планетарий.

Пермяков 22 декабря 2022 года ждут два астрономических события – дне зимнего солнцестояния и метеорном потоке Урсиды. Эту информацию можно легко найти в школьных учебниках или энциклопедиях. Но зачем листать потертые страницы, когда для этого есть ваша «Комсомолка»? Итак…

…метеорный поток Урсиды

Другое астрономическое явление - пик активности метеорного потока Урсиды. Его можно будет наблюдать целых два дня – 22 и 23 декабря 2022 года.

Настоящий звездопад из созвездия Малая Медведица, с латыни - Ursa Minor, подарит до 10 метеоров в час, Луна будет стремится к новолунию и совершенно не будет мешать в наблюдении метеоров.

Как говорят бывалые астрономы, Урсиды обнаружил 21-23 декабря 1914 года английский исследователь Вильям Деннинг. Затем он наблюдал этот метеорный поток в течение нескольких последующих лет.

Метеорный поток Урсиды можно будет наблюдать в Перми при ясной погоде. Скорость входа метеоров в атмосферу Земли составит около 33 км/с. Для сравнения, скорость недавних метеоров потока Персеиды была 59 км/с. Свое внимание надо будет обратить на северный горизонт в области созвездия Малой Медведицы.

…день зимнего солнцестояния

Предстоящая ночь в Перми будет самой длинной, а день самым коротким в 2022 году. Наступает день зимнего солнцестояния, который приходится на период между 21 и 22 декабря. Солнце поднимется на наименьшую высоту над горизонтом.

Впереди нас ждет астрономическая зима 2022-2023: теперь ночи будут все короче и короче, а дни длиннее.

Этот факт нам подтвердили в Пермском планетарии: в северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном – лето. При этом, в северном полушарии будут самый короткий световой день и самая длинная ночь: в Перми Солнце взойдет над горизонтом в 10:10, зайдет - в 16:16. Продолжительность светового дня составит около шести часов.

Солнце, максимально двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира.

Зимнее солнцестояние. Фото: Пермский планетарий.

…значение дня зимнего солнцестояния

Как ведет свой рассказ «Календарь событий», положение Солнца всегда носило сакральный характер в языческих культурах. События, связанные с положением Солнца, как правило, были сопряжены с обрядами, связанными с земледелием и скотоводством: сбором урожая, посевом, спариванием домашнего скота, прогнозами на урожай и погоду.

День зимнего солнцестояния, чаще всего, ассоциировался с возрождением, так как говорил о начале продолжительности светового дня и сокращении темного времени суток. В культурах разных народов в канун дня зимнего солнцестояния, а также непосредственно в этот день совершались действия обрядового сакрального характера, устраивались праздники, которые не обходились без костров и огня.

Многие археологические памятники древности были ориентированы относительно положения Солнца в дни солнцестояния. Среди таких памятников называют и всемирно известный Стоунхендж в Великобритании, Ньюгрейндж в Ирландии и другие.

Древние римляне с 17 по 23 декабря почитали бога земледелия — Сатурна. Люди прекращали все свои дела, а школьников отправляли на каникулы. Китайцы считали, что зимнее солнцестояние дает начало новому циклу. Поэтому все, от простолюдина до императора, в этот день отдыхали, ходили друг к другу в гости, накрывали большие столы и ели разные кушанья.

В Шотландии существовала традиция запускать горящее колесо, символизирующее солнцеворот. Бочка обильно обмазывалась смолой, поджигалась и пускалась с горки, вращающимися движениями напоминая огненное светило.

Считается, что дату зимнего солнцестояния установил римский император Юлий Цезарь. Она пришлась на 25 декабря. В связи с расхождением между тропическим и календарным годом она неуклонно сдвигалась. Григорианский календарь исправил такое положение дел, хотя считается, что дата, всё же, будет смещаться на 1 день за 3000 лет.

Что интересно, на 22 декабря приходится Международный день энергетика: да будет свет среди долгой зимней ночи!

…приметы и обряды на день зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния отмечается Анна Темная. По погоде предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно, то и под Новый год должно выглянуть солнце.

Этот день был очень важным для наших предков. Люди верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией. Поэтому люди развешивали по всему дому еловые ветки. Считалось, что их резкий запах отпугнет нежеланных гостей.

Когда на улице темнело, то на центральной площади разжигали большой ритуальный костер. Тем самым, люди помогали родиться новому Солнцу. Позже в этот день стали праздновать Коляду. На старославянском так звали Бога нового Солнца. Колядки обычно проходили с особым размахом – устраивались песни, народные танцы. Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем ярче Бог нового Солнца осветит жизни его почитателей.

Предки были уверены, что день зимнего солнцестояния наполнен особой магией, использовать которую нужно было в благих целях. Поэтому устраивались специальные традиционные обряды.

В наши дни также можно совершить ряд обрядов. К примеру, можно набрать полную ванную воды, зажечь свечи и потушить основной свет, принять удобное положение, расслабиться и закрыть глаза. Представьте все ваши негативные потоки в физическом смысле. Сожмите их сильно-сильно в кулаки и выбросите вон. Через некоторое время по телу пойдет тепло, станет легче на душе. Только после этого можно спустить воду, при этом нужно все еще лежать и представлять, что вместе с ней утекает все плохое.

Этот обряд можно совместить и с другим не менее таинственным действием. Вспомните свое самое заветное желание. Напишите его на чистой бумаге и сверните лист в трубочку. Далее зажгите свечу и подожгите листок с одного конца. Пока он будет гореть, надо произнести слова: «Молчаливое, и в том заветное, то, что в тайном уголке – что в душе моей, всё то в огне – всё то пламя поглотит, все, что в космос пойдет, всё, то до высших сил дойдет. А от них назад придет – да исполненное, да такое что довольствие придет. Да такое что недовольство уж уйдет. Пусть идет – исполнится, сбудется, да силам не забудется». Оставшийся пепел соберите в мешочек и распылите на улице при сильном ветре. После этого желание должно обязательно сбыться.

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