Селедка против оливье: в какую цену обойдутся пермякам новогодние салаты

Селедка под шубой не так бьет по семейному бюждету, как салат оливье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю до наступления Нового года хозяйки засели за праздничное меню. Помимо сложных экзотических блюд, которые обычно готовят на праздничный стол, почетное место на нем всегда занимают традиционные салаты «Оливье» и «Селедка под шубой».

А специалисты Пермстата задались вопросом, какой из них меньше бьет по семейному бюджету, и подсчитали себестоимость двух самых популярных новогодних салатов. За основу были взяты цены ноября 2021 года и ноября 2022-го.

- В Пермском крае за год стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления «Оливье», выросла в среднем на 8,65% и составила 455,78 рублей, - объяснили специалисты.

Больше всего выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы – на 14,03% за год. Вареная колбаса - на 11,82%, майонез - на 8,01%. Зато заметно подешевели овощи – на 23-30%. Снизилась за 12 месяцев и стоимость яиц (на 6,48%).

А вот ингредиенты, необходимые для приготовления «Сельди под шубой» выросли в среднем на 3,36% и составили 207,54 рублей.

В наборе продуктов для второго салата увеличились цены на сельдь (на 14,53%), майонез (8,01%) и репчатый лук (4,17%). Другие овощи и куриные яйца подешевели. Больше всего стоимость снизилась на свеклу (на 32,00%).

Рецептура салата «Оливье»:

колбаса вареная – 0,4 кг маринованные огурцы – 0,4 кг консервированный зеленый горошек – 0,38 кг куриные яйца – 4 штуки майонез – 0,2 кг картофель – 0,4 кг морковь – 0,2 кг лук репчатый – 0,1 кг.

Рецептура салата «Сельдь под шубой»:

сельдь соленая – 0,35 кг куриные яйца – 2 штуки майонез – 0,3 кг картофель – 0,4 кг свекла – 0,3 кг морковь – 0,2 кг лук репчатый – 0,1 кг.

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